INAUGURADAS SALAS VIRTUAIS NAS PENITENCIÁRIAS DE FOZ

Na manhã desta sexta-feira (7) a prefeita InêsWeizemann acompanhou a cerimônia de inauguração de duas salas virtuais para educação à distância na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu (PEF) e outra no Centro de Reintegração Feminina de Foz (CRESF).

Também estiveram presentes no evento, juízes, defensores públicos, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Flávio Arns, o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo, Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu e promotores.

O projeto das salas de aula para ensino á distância é resultado de uma parceria entre o Governo do Paraná, Associação de Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe), Instituto Mundo Melhor (IMM) e Universidade Norte do Paraná (Unopar).

A prefeita de Foz do Iguaçu disse que representa um avanço do Estado no que se refere ao atendimento prestado aos presos. “Sabemos das dificuldades existentes em todo sistema prisional do país, mas de uma forma ou outra é obrigação do Estado oferecer melhores condições de atendimento ao carcerário, seja na área da saúde ou na educação. As salas virtuais de ensino à distância servirão de referência e quem sair das Penitenciárias, após cumprir a pena, estará mais qualificado”, enfatiza Inês.

Para o diretor do Depen, a inauguração em Foz do Iguaçu é um marco histórico. “Considero uma atividade fundamental, pois são alternativas de tecnologia em parcerias para que possamos nutrir o sistema penitenciário do Estado com programas educacionais. Não existe reinserção sem passar pela educação e trabalho. Ainda precisamos vencer barreiras como a disponibilização do preso em sala, mas na modalidade à distância permite mais condições e queremos progredir ainda mais até levar essas salas virtuais para todo Paraná”, ressalta.

As salas virtuais são espaços equipados com computadores ligados à rede de internet para que o preso tenha acesso a plataforma do ensino à distância Mundo Melhor, que é constituída por cursos profissionalizantes de curta duração.

Assim será possível que a comissão avaliadora desse programa selecione os detentos que tiverem mais condições de realizarem os cursos. À medida que forem participando das aulas e concluindo os cursos, irão automaticamente, reduzindo tempo da pena.

Além da oferta de cursos de iniciação e qualificação profissional, serão ofertados exames online pela Secretaria de Estado da Educação. As salas também serão utilizadas por detentos que conquistam vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni) e precisam realizar suas atividades acadêmicas.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu