IMPORTANTE CHEFE DE FACÇÃO CRIMINOSA FOI ENTREGUE EM FOZ DO IGUAÇU POR POLÍCIA PARAGUAIA

A polícia não divulgou informações sobre a transferência do preso do Paraguai para o Brasil, para evitar qualquer tentativa de emboscada. Também não foi confirmado o presídio para o qual Júnior Perneta será transferido, mas a intenção das autoridades gaúchas é evitar que ele volte a comandar a facção.

Foi preso na cidade de Encarnación, no Sul do Paraguai, o chefe da facção criminosa gaúcha “Bala na Cara”, o traficante e suposto mandante de diversos assassinatos, Luís Fernando da Silva Soares Júnior (38 anos), conhecido como Júnior Perneta.Ele foi detido na noite de quarta-feira (2), e a divulgação da prisão aconteceu nesta quinta-feira (3).

Ele estava foragido desde maio de 2014, quando fugiu da polícia no Rio Grande do Sul. As autoridades gaúchas suspeitam que desde então ele estivesse escondido no país vizinho, e iniciaram a investigação há mais de dois anos.

A prisão pôde ser feita a partir de uma parceria entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do Paraná e a Polícia Nacional do Paraguai. Segundo o delegado Arthur Raldi, da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), havia uma comunicação praticamente diária para localizar Júnior Perneta.