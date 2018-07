IMPORTAÇÕES AUMENTAM MOVIMENTO DE CARGAS NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU

Crescimento do transporte de produtos foi de 296% no comparativo do primeiro semestre deste ano com o mesmo período de 2017, segundo a administração do terminal

As importações aumentaram a movimentação de cargas no aeroporto de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, de acordo com a administração do terminal. O crescimento do movimento de produtos foi de 296% no comparativo do primeiro semestre deste ano com o mesmo período de 2017.

Foram transportadas 909 toneladas a mais de produtos de janeiro a junho de 2018, sendo que as importações representam 80% do total. No primeiro semestre de 2017, houve movimentação de 229,6 toneladas.

De acordo com a administração do aeroporto, o serviço – que é feito em voos comerciais – foi mais divulgado com taxas atrativas. Empresários do Paraguai e da Argentina também têm escolhido o terminal para receber cargas, segundo a administração.

Os principais produtos transportados são eletrônicos e peças de reposição de equipamentos agrícolas, industriais e de aeronaves. A maior parte das importações chegam da China, dos Estados Unidos, da Espanha e da Alemanha.

Segundo o superintendente do aeroporto, Joacir Araújo dos Santos, em geral são importados produtos comercialziados com alta rotatividade pelas empresas. “Nosso terminal oferece o trânsito em período de tempo menor que os demais. Isso acaba por atrair os importadores”, afirma.

