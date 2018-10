IMPORTAÇÃO DE GRÃOS DO PARAGUAI POR FOZ DO IGUAÇU TEM NORMAS FACILITADAS

Ministério da Agricultura simplifica as regras para entrada de produtos agropecuários pela fronteira

Produtos agropecuários com origem do Paraguai passam a contar com regras facilitadas para o ingresso no Brasil por Foz do Iguaçu. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, editou normativa que dispensa a exigência do Certificado Fitossanitário para importações nas chamadas Áreas de Controle Integrado (ACI) no âmbito do Mercosul, entre outras medidas.

Com as novas regras, a fiscalização será desburocratizada, permitindo maior rapidez ao fluxo de cargas. No Paraná, além de Foz do Iguaçu, a mudança beneficia a cidade de Santa Helena, na Região Oeste. O Paraguai é um grande produtor de grãos, figurando entre os maiores exportadores de soja do mundo. Parte importante dessa produção passa pela Ponte Internacional da Amizade e abastece o mercado interno brasileiro.

Maggi também assinou proposta para criar uma instrução normativa conjunta entre o ministério, Receita Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A proposição institui as Comissões Locais de Facilitação de Comércio (Colfacs), vinculadas ao Comitê Nacional de Facilitação do Comércio (Confac). O comitê é integrante da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e foi criado em 2016.

De acordo com o presidente do Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), Mario Camargo, a decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ao encontro das demandas do agronegócio e do setor de comércio internacional. “A medida trará um ótimo ganho para as importações de granéis do Paraguai, beneficiando diretamente Foz do Iguaçu e a região”, frisou

Para Camargo, a medida mantém mecanismos de controles sanitário e ambiental, mas torna as relações comerciais mais dinâmicas. “A nossa cidade será ainda mais viável para a passagem dos produtos agropecuários do país vizinho que seguem para o mercado interno do Brasil, para atender principalmente cooperativas”, ressaltou.

Ele explica que entre os produtos agropecuários que terão a importação facilitada estão soja, milho, trigo, arroz, farelo de soja, entre outros grãos, que atendem os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Reivindicação do Codefoz

No último mês de agosto, o Codefoz reivindicou as mudanças nas normativas em reunião com representantes do Ministério da Agricultura que integram o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Participaram do encontro, realizado na Aduana Integrada em Ciudad del Este, no Paraguai, o secretário de Defesa Agropecuária, Luis Eduardo Pacifici Rangel, e o coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, Fernando Augusto Pereira Mendes.

“Na ocasião, pedimos a alteração das normas para facilitar as importações de produtos agropecuários do Paraguai. Trata-se de uma demanda antiga e que agora foi atendida pelo ministro”, disse Mario Camargo. “Passam pela Ponte Internacional da Amizade, todos os dias, de 180 a 230 caminhões com grãos. As novas regras beneficiam o comércio, as cooperativas brasileiras que transformam proteínas vegetais em proteínas animais e toda a cadeia produtiva”, enfatizou.

Ambiente favorável aos negócios

O ministro Blairo Maggi participou nessa quarta-feira, 17, em Curitiba, da abertura da 1ª Reunião Nacional do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e da comemoração de 20 anos de existência do sistema. No evento, defendeu o aperfeiçoamento de normativas e o uso da tecnologia no setor agropecuário brasileiro. “O que fará com que o país ande cada vez mais é exatamente a postura de entender que as mudanças para modernizar procedimentos devem ser feitas”, afirmou.

Conforme Maggi, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já promoveu mais de mil mudanças em leis e normas para tornar o ambiente de negócios mais claro e transparente. O ministro salientou que a desburocratização não significa ausência de controle. “No governo, não temos que privilegiar ninguém, e sim os setores como um todo, conversar e entender que temos que respeitar isso e procurar cada vez mais eficiência naquilo que fazemos”, declarou.

(Com Portal da Cidade)