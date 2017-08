Igreja do Evangelho Quadrangular recebe homenagem pelos 50 anos de atuação em Foz

Neste 15 de agosto a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu realizou a entrega da Moção de Aplauso nº 02/2017, aos 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, em reconhecimento às ações sociais e religiosas realizadas no município de Foz do Iguaçu. A homenagem é de autoria da vereadora Adriana Luiz (PSD).

O evento, realizado ao início da sessão ordinária, contou com a presença do Deputado Estadual Gilson de Souza (PSC), o qual fez uso da tribuna da Casa. “Parabéns pelo reconhecimento do trabalho tão bonito e importante da Igreja do Evangelho Quadrangular. A história da igreja é de fé, amor e coragem. Estão escrevendo uma história de sucesso, de homens e mulheres resignados. Com certeza temos colhidos frutos extraordinários. Destacamos o trabalho de restauração de famílias e combate às drogas”.

“É com muita alegria e satisfação que vivemos este dia único e agradecer uma rica celebração de trajetória de meio século. Uma homenagem mais do que justa, em reconhecimento de ações na área social em Foz. Um trabalho de recuperação e valorização do ser humano e suas famílias”, destacou a Vereadora Adriana Luiz (PSD). “Há alguns anos meu tio tinha perdido a família em um acidente, estava perdido e a Igreja Quadrangular estendeu as mãos a ele. Quero agradecer a Deus e a toda Igreja Quadrangular”, relatou o Vereador Jeferson Brayner (PRB).

A Cerimônia também contou com a apresentação musical da cantora Maali Midian. Após a entrega da Placa feita ao Pastor Pedro Antipas Rodrigues, Superintendente das Igrejas Quadrangulares da Região de Foz do Iguaçu, das mãos da Vereadora Adriana Luiz (PSD) e do Presidente da Câmara, Vereador Rogério Quadros (PTB), o pastor usou a tribuna a externar seu agradecimento.

“Quero louvar a quem aprovou essa Moção de aplauso em reconhecimento a todo o trabalho desenvolvido pela instituição, estamos muito honrados”, afirmou o Pastor Pedro Antipas. A Igreja Quadrangular está presente em 146 países e tem mais de 8 milhões de membros que atuam na propagação da fé.

