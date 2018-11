IGNORARON REPORTES DE LOS BANCOS SOBRE MEGALAVADO

Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once alertas en un año. El expediente 68 sigue durmiendo en la Fiscalía

Las cuatro empresas vinculadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid investigadas por lavado de dinero y otros delitos tenían cuentas en el Banco Amambay SA (Basa), del ahora expresidente de la República Horacio Cartes.

Los informes que obran en el expediente 68/2014 indican que Acqua Importaciones SA era la única firma que tenía cuentas en los bancos Sudameris, BBVA, Atlas y Amambay. Además, realizó transferencias a través de cambios Yrendague. Las otras empresas que conforman la red, Global Logistics Solutions SA, Bambu SA y GGR SA, solamente tenían cuentas en Amambay.

Según estos reportes, entre el 2009 y el 2014, a través de estas cuatro empresas, el esquema liderado por Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid transfirió al exterior 421.523.285 dólares (más de 2,5 billones de guaraníes).

De ese total, US$ 365.973.118 se movieron a través de cuentas en Amambay a nombre de Acqua, Global Logistics Solutions, Bambu y GGR.

Bambu transfirió el monto mayor, 186.132.092 dólares; seguido de GGR, que remitió 103.694.266 dólares, mientras Acqua transfirió US$ 44.997.619 dólares y Global Logistic envió al exterior 31.149.141 dólares.

Además, Acqua transfirió a través del Sudameris US$ 17.260.557; por medio del BBVA envió US$ 5.859.880, a través de Atlas, US$ 31.278.882; y por medio de Yrendague, US$ 1.150.848.

En el mismo periodo de tiempo, mientras enviaban remesas por más de 421 millones de dólares, las importaciones realizadas por Acqua, Bambu y GGR llegaron a solo 379.255.073 dólares. Global Logistics era responsable del transporte de las mercaderías importadas por las otras empresas.

En el expediente 68 consta que BBVA y Basa reportaron operaciones sospechosas.

Durante el 2013 y el 2014, o sea, tan solo en un año, Amambay comunicó a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) 11 reportes con relación a Global Logistics Solutions, propiedad de Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, porque “el volumen de las operaciones realizadas por el cliente no coinciden con el volumen esperado especificado en el perfil económico del cliente”.

También se emitieron alertas sobre los movimientos de Acqua, de la que Galeano es presidente. Esta es la empresa que, acorde la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) de Estados Unidos, remitió varias remesas entre el 2010 y el 2014 a la empresa New Salam Supermarket, ubicada en Detroit.

Estas transferencias habrían sido enviadas al Hezbollah mediante la compra y envío de autos usados a África del Oeste y Líbano, según esos reportes.

Amambay también hizo importantes reportes sobre GGR y Bambu. En estos dos casos, según consta en el expediente 68, Ricardo Galeano no aparece en los documentos como accionista ni como representante legal de las empresas, pero fue él quien respondió a todos los requerimientos del banco.

Pese a todos estos reportes, en el expediente 68, con más de 410 tomos y actualmente a cargo de Fátima Villasboa y Gilda Villalba, no tiene ningún imputado.

El banco Basa, al ser consultado al respecto, indicó que cumplió estrictamente las obligaciones y controles que imponen las leyes, reportando a Seprelad todas las operaciones que consideraron inusuales en forma y tiempo, lo cual permitió que se abrieran las investigaciones. Atlas informó que la entidad cumplió con todos los protocolos y las obligaciones establecidos legalmente. También consultamos a Sudameris y BBVA, pero no han respondido aún.

(Com ABC Color)