IFPR OFERECE MAIS DE 8,7 MIL VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES A DISTÂNCIA

Inscrições podem ser feitas até dia 11 de novembro; cursos são destinados para quem está no último ano ou concluiu o ensino médio

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com inscrições abertas para cursos técnicos subsequentes a distância em 70 cidades do estado. O cadastro pode ser preenchido até o dia 11 de novembro.

De acordo com o edital 025/2018, estão sendo oferecidas 8.735 vagas em sete cursos, todos gratuitos, conforme a disponibilidade de cada município. A duração é de até dois anos.

O candidato deve ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais obrigatórios uma vez por semana e para o acompanhamento e realização de atividades na internet.

Confira as opções de cursos técnicos subsequentes disponíveis:

– Administração

– Agente comunitário de saúde

– Logística

-Meio ambiente

– Segurança do trabalho

– Serviços públicos

– Vendas

No momento da inscrição, os interessados devem anexar em formato pdf cópias de vários documentos. Veja a lista:

– RG

– CPF

– comprovante de residência e de votação na última eleição

– certidão de casamento ou de nascimento

– histórico escolar comprovando a conclusão do ensino médio ou declaração de matrícula do último ano

– carteira de reservista (para homens)

– foto 3×4

Provas

As provas serão aplicadas online no polo da IFPR da cidade que oferta o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição. Em fase única, as provas serão aplicadas entre os dias 19 e 23 de novembro de 2018, de acordo com o agendamento a ser publicado no site do instituto.

Serão 40 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais (história, ciências e atualidades).

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 7 de dezembro de 2018.

Mais informações podem ser obtidas no site do IFPR.

(Com G1)