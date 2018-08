IFPR CAMPUS FOZ DO IGUAÇU REALIZA MOSTRA DE CURSOS 2018

Evento é uma excelente oportunidade para quem deseja ocupar uma vaga no Instituto, mas ainda tem dúvidas sobre o processo seletivo, cursos ofertados, perspectivas de carreira e outros temas.

Quer conhecer de perto os cursos técnicos e superiores ofertados pelo Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu? Então não perca a chance e participe da Mostra de Cursos 2018, que será realizada nos dias 06 e 07 de agosto, nos períodos da manhã e da tarde. Na ocasião, professores e alunos apresentarão um pouco da produção científica, acadêmica e tecnológica do Campus Foz e estarão à disposição para interagir com os participantes. O evento é aberto ao público em geral e é gratuito.

A Mostra é uma excelente oportunidade para quem deseja ocupar uma vaga no Instituto, mas ainda tem dúvidas sobre o processo seletivo, os cursos ofertados, perspectivas de carreira, preparação para o Enem e outros questionamentos.

Para a realização do evento, será preparado um grande espaço para que os visitantes possam ter contato com os cursos técnicos e superiores ofertados pelo IFPR, no qual estarão dispostos protótipos, maquetes, equipamentos de laboratório, banners e outros itens. Além disso, haverá um ambiente destinado aos professores das disciplinas da Base Nacional Comum (Português, Matemática, Biologia, Geografia e outras do Ensino Médio).

A Mostra de Cursos tem o apoio da Itaipu Binacional, responsável por ceder os ônibus para o transporte das escolas que visitarão o evento.

Como fazer para estudar no IFPR? Quem deseja ingressar em um dos cursos Técnicos ou Superiores gratuitos ofertados pelo IFPR tem até o dia 27 de agosto para realizar a inscrição para o Processo Seletivo 2018/2019. A taxa de inscrição para a prova é de R$50,00 e a isenção pode ser solicitada até o dia 10 de agosto de 2018. A prova será dia 14/10. A novidade este ano é que o candidato poderá optar por dois cursos no ato da inscrição, sendo 1a e 2a opção.

Quais os cursos são ofertados pelo IFPR Foz do Iguaçu? O Campus Foz oferece quatro cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: Meio Ambiente (4 anos); Aquicultura (3 anos); Edificações (4 anos); e Informática (4 anos). Um curso para quem já concluiu o Ensino Médio, nível Técnico Subsequente: Cozinha (1 ano e meio de duração). Além dos cursos superiores: Engenharia de Aquicultura (5 anos); Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3 anos); Licenciatura em Física (4 anos e meio).

Serviço

Mostra de Cursos do IFPR

Data: 06 e 07 de agosto

Local: IFPR – Campus Foz do Iguaçu. Avenida Araucária, 780, Vila A.

Informações: 3422-5322/http://foz.ifpr.edu.br) e Facebook (@IFPRCampusFoz).

(Com IFPR)