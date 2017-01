IFPR ABRE INSCRIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS EM FOZ

O Instituto Federal do Paraná em Foz do Iguaçu, abriu nesta quinta-feira (26) as inscrições para o processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação de professores substitutos. As vagas são nas áreas de pedagogia e de sistemas de informação.

O cadastro deve ser preenchido pessoalmente até o dia 2 de fevereiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no campus do ITFPR, que fica na Avenida Araucária, 780, na Vila A. O requisito mínimo é graduação e pós-graduação na área de interesse.

De acordo com o edital 25/2017, para fazer a inscrição é preciso apresentar cópia do documento de identidade, dos diplomas de escolaridade registrados no órgão competente, do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e do certificado de cumprimento das obrigações militares, para os homens, e o comprovante de recolhimento da taxa de inscrição que é de R$ 31.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3422-5350.

Com G1