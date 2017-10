ICLI PROMOVE 6ª ETAPA DA PESCA ENTRE AMIGOS AO TUCUNARÉ

Amigos ao Tucunaré do Icli, em Foz do Iguaçu. De acordo com o regulamento haverá premiação com troféus para a dupla de pescadores classificadas do 1º ao 10º lugar e para o Maior Peixe, além do sorteio de um motor elétrico e brindes diversos. A premiação será por tamanho dos peixes, sendo 01 (um) ponto para cada centímetro do peixe, mais 10 (dez) pontos por peça capturada e 5 (cinco) pontos extras para a dupla que conquistar o maior peixe em centímetro entre os participantes da etapa.

Os valores de inscrição por equipe (dupla) até este domingo é de R$ 250,00. A inscrição inclui o café da manhã e o almoço para dois pescadores. A programação do evento prevê o café da manhã a partir das 6 horas, largada às 7 horas, com chegada ao ponto de pesagem até às 14 horas. A partir da 13h30 será servido almoço com churrasco (por adesão) no valor de R$ 30,00 por pessoa. Criança de 6 a 12 anos tem 50% de desconto.

O último evento de pesca do Icli será no dia 19 de novembro com a realização da Pesca entre Casais e a entrega do troféu do ranking 2017 aos 10 melhores pescadores, além do sorteio dos grandes prêmios (motor Mercury de 60HP 4 tempos, uma lancha CLASSIC da Mega Bass e uma carreta FORTCAR galvanizada). Inscrições na secretaria do Icli, pessoalmente ou nos e-mails: icli@icli.com.br e comunicli@icli.com.br.

Resultado do ranking acumulado – Depois de cinco etapas, a diferença entre o primeiro e segundo lugar é de apenas três pontos. A classificação dos dez primeiros lugares está assim definida: 1º lugar – The Boss (1.474 pontos); 2º lugar – Grenal Fishing Team (1.471 pontos); 3º lugar – Monte Carlo (1.464 pontos); 4º lugar – Pesti Irmãos Brambatti (1.458 pontos); 5º. lugar – Os Ranhentos (1.452 pontos); 6º lugar – Pesti/Sumax (1.449 pontos) 7º lugar – Tucuna Fishing Team (1.434 pontos); 8º lugar – Construtora Cecco (1.32 pontos); 9º lugar – Sport Náutica (1.430 pontos) e 10º lugar – Pedrão Auto Center (1.426 pontos).

SERVIÇO:

Ranking 2017 da Pesca ente Amigos ao Tucunaré

Iate Clube Lago de Itaipu – Foz do Iguaçu (PR)

6ª. Etapa em 22/10/2017, das 7h às 14 horas

Informações: (45) 3577-1315 | e-mail: icli@icli.com.br | comunicli@icli.com.br

www.icli.com.br | Facebook/iclifoz