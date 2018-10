IBOPE: BOLSONARO TEM 59% DOS VOTOS VÁLIDOS, E HADDAD, 41%

Na primeira pesquisa do instituto para o segundo turno, candidato do PSL abre 18 pontos percentuais de vantagem sobre o petista. Capitão reformado tem mais eleitores convictos, enquanto ex-prefeito tem maior rejeição

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) chegou a 59% das intenções de voto para o segundo turno, contra 41% de Fernando Haddad (PT), de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (15/10), a primeira do instituto desde a votação de 7 de outubro.

Os números equivalem aos votos válidos, ou seja, não consideram os nulos, brancos ou indecisos. O método é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição. No primeiro turno, o ex-militar conquistou 46% dos votos válidos, e o petista, 29%.

Se forem levadas em conta todas as intenções de voto, Bolsonaro tem 52%, contra 37% de Haddad. Outros 9% pretendem votar branco ou nulo, enquanto 2% não souberam responder.

O Ibope também perguntou aos entrevistados em qual dos dois candidatos eles votariam com certeza, poderiam votar ou não votariam de jeito nenhum. O eleitorado de Bolsonaro é mais convicto: 41% disseram votar nele com certeza, enquanto 35% não votariam jamais.

Haddad, por sua vez, é mais rejeitado: 47% dos eleitores responderam que não votariam no petista em qualquer hipótese, contra 28% que disseram ter certeza de sua escolha no candidato.

O Ibope ouviu 2.506 eleitores em 176 municípios brasileiros, entre os dias 13 e 14 de outubro. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A menos de duas semanas do retorno dos eleitores às urnas, esta foi a primeira pesquisa do instituto sobre as intenções de voto para o segundo turno. Na semana passada, uma sondagem Datafolha apontou 58% dos votos válidos para Bolsonaro, contra 42% de Haddad.

A pesquisa também revelou, três dias após o primeiro turno, que 63% dos candidatos decidiram seu voto para presidente pelo menos um mês antes do pleito, enquanto 10% escolheram o candidato 15 dias antes, 8%, uma semana antes, 6%, na véspera da eleição, e 12%, no dia da votação.

(Com DW)