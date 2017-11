Ibis Budget oferece vagas de emprego em Foz do Iguaçu

A Accor Hotels anunciou a inauguração de sete novos hotéis no Brasil, sendo três no Nordeste, três na região Sul e um no Sudeste. São três da marca Ibis Styles, dois da Ibis, e dois Ibis Budget.

Em Foz do Iguaçu, a segunda unidade do grupo será o Ibis Budget, com 142 apartamentos e previsão de abertura para o início de 2018. As vagas são para auxiliar administrativo, garçon/garçonete, recepcionista, camareira, entre outras.

Os interessados devem enviar curriculo para o e-mail: ibisbudgetfoz@gmail.com ou entregar diretamente na sede do hotel, localizado na Avenida República Argentina, esquina com Avenida Paraná.

Com Portal da Cidade