IBGE VAI CONTRATAR MAIS DE 1.800 PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS NO PARANÁ

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 1.849 profissionais temporários no Paraná para o Censo Agropecuário 2017. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil. De acordo com o IBGE, os editais devem ser publicados na segunda-feira (10) e segunda-feira (24).

O primeiro processo seltivo será para os cargos de analista censitário, agente censitário administrativo, agente censitário regional e agente censitário de informática . No segundo, as vagas serão para agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador.

O Censo Agropecuário 2017 vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias. Isso permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo, anualmente, captar dados pormenorizados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas.

Em 1º de outubro, as operações do Censo Agropecuário vão começar. Os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país em 5 meses, levantando informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. Os resultados do censo devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.