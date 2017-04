IAP APREENDE QUATRO TONELADAS DE PINHÃO VERDE NA CEASA DE CURITIBA

Fiscais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) apreenderam nesta sexta-feira (7) cerca de quatro toneladas de pinhão, que ainda estava verde e impróprio para o consumo. As sementes estavam sendo comercializadas na Central de Abastecimento (Ceasa) de Curitiba.

De acordo com o órgão, a venda das sementes da araucária nessa condição é proibida durante todo o ano. Já as sementes maduras podem ser vendidas, desde que dentro do período determinado pelo IAP que, neste ano, começou no início deste mês.

A ação do IAP aconteceu após diversas denúncias recebidas. Além da apreensão, os comerciantes flagrados com o pinhão irregular foram notificados e devem apresentar as notas fiscais que comprovem a origem do produto. As sementes apreendidas devem ser analisadas, para que sejam destinadas corretamente.

Conforme o IAP, a venda de pinhão verde é proibida porque nesse estágio as sementes podem apresentar fungos que são prejudiciais à saúde. A restrição também é considerada porque impede a reprodução da araucária, árvore que já foi predominante nas áreas serranas da região Sul do Brasil, mas que hoje corre risco de extinção.

Quem souber de situações de venda irregular de pinhão pode procurar o IAP nos escritórios regionais, no site ou até mesmo denunciar à Polícia Ambiental. As pessoas flagradas vendendo as sementes irregulares podem ser multadas em até R$ 300,00, para cada 60 quilos de pinhão encontrados.

Com G1