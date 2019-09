HUGO MOYANO: “QUEREMOS QUE MAURICIO MACRI TERMINE EL MANDATO, COMO CORRESPONDE”

Hugo Moyano, estuvo en Debo Decir y opinó que Mauricio Macri “no tuvo la capacidad de resolver los problemas ni para entender cuál era la política para evitar que pase lo que está pasando”

De todos modos, el secretario general del Sindicato de Camioneros aclaró que el movimiento obrero quiere que “termine el mandato, como corresponde”.

Además, opinó: “En lo económico está muy complicado, pero en lo social es diferente de la crisis del 2001, recordemos que hubo muchas muertes en las movilizaciones en distintos lugares del país”.

Tal como destacó, se volvió a acercar a Cristina Kirchner porque Mauricio Macri “hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer”. Y agregó: “Lo que está pasando ahora es mucho más grave de lo que discutimos en su momento (con Cristina). Antes era el mínimo no imponible y hoy que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que no siga cayendo valor adquisitivo el salario”.

Y destacó: “El movimiento obrero ha dado muestras en la historia de que ha luchado siempre por la democracia. Así que nosotros queremos que termine el mandato, como corresponde. Eso es lo que dice la democracia”. Y proyectó: “El futuro gobierno, que seguramente va a ser Alberto, va a tener que sentar a todos los sectores y actores sociales para poner las cartas sobre la mesa. Si queremos sacar al país adelante, todos tenemos que aportar algo”.

Para Moyano, el “auténtico peronista es el que no abandona a los laburantes” y, en esta línea, señaló: “Va a ser un gobierno de todos. Acá ganó el peronismo. La mayoría de los votos fueron del peronismo, sino no sacaban ese porcentaje de votos. El presidente va a ser Alberto Fernández. Ella fue muy clara en los mensajes, si no se lo pedían no tenía interés de estar”.

(Com La Nacion)