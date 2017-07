Acabou. CÂMARA DE FOZ CASSA MANDATOS DOS VEREADORES DA PECÚLIO, COM UM VOTO CONTRÁRIO

Vereador tem crise no meio do voto que daria nas cassações e é internado sob sedação

Acabou. Em última instância política, os 5 vereadores reeleitos (Anice Gazzaoui – PTN; Darci DRM – PTN; Edilio Dall’Agnol – PSC; Luiz Queiroga – DEM e Rudinei de Moura – PEN), presos pela Operação Pecúlio e que estavam afastados do mandato por determinação judicial, tiveram seus mandatos cassados em duas votações, com os mesmos resultados em ambas as votações, na Sessão Extraordinária neste sábado (01-07) na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Vereador Elizeu Liberato, presidiu a Sessão Extraordinária que cassou os mandatos dos 5 “Vereadores da Pecúlio”

Pelo Contraditório – A Mesa Diretora da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Elizeu Liberato (PR), concedeu a palavra aos defensores dos vereadores reeleitos (e agora cassados), antes de cada respectiva votação, prerrogativa que foi utilizado pelos operadores do direito em prol de seus clientes.

Também foi oportunizado aos edis que foram cassados, o uso da palavra na Sessão desse sábado, antes das votações de cassação, mas o único desses, agora ex-edis, que se fez presente, Edilio Dall’Agnol, declinou de fazer pronunciamento em sua defesa.

Vereador Anderson Andrade levado pelo SAMU, foi internado sob sedação, após ter crise nervosa e arterial no Plenário da Câmara, durante a cassação dos “Vereadores da Pecúlio”

Crise Nervosa – Chamado para anunciar seu voto na primeira votação de cassação do dia, a de Darci do DRM, o vereador Anderson Andrade (PSC), visivelmente abalado emocionalmente, disse “não ter condições de votar” e se retirou do plenário aos prantos, sem que tivesse registro do seu voto.

Anderson Andrade nos momentos iniciais em que foi atendido no Pronto Atendimento do Maracanã, onde precisou ser sedado

A assessoria de Anderson Andrade, assim que ele saiu do plenário, acionou o SAMU (ver imagem acima), para ele, que acabou, por decisão dos socorristas do SAMU, sendo levado para a atendimento médico no Pronto Atendimento do Maracanã, onde chegou com crise de hipertensão (foi aferido que ele estava com pressão arterial de 17×9) e em crise nervosa, precisando ser sedado. Andrade foi mantido naquela unidade de Saúde, onde para o devido acompanhamento médico.

Placar da Votação – O painel de votação da Câmara Municipal (imagem adiante), mostrou o mesmo placar para as 5 votações na cassação dos “Vereadores da Pecúlio”: 13 votos pela cassação, contra um 01 voto pela manutenção do mandato dos processados. Com ausência de Anderson Andrade.



Voto Contra a Cassação – Confirmando o que já havia dito que faria, o vereador Beni Rodrigues (PSB) que, a exemplo dos “Vereadores da Pecúlio”, também foi preso em 2016, votou contra, em cada uma das cinco votações para a cassação dos vereadores reeleitos e que tiveram seus mandatos cassados neste sábado por todos os demais 13 vereadores presentes na Sessão Extraordinária (Adriana Luiz – PSD, Dr. Brito – PEN, Caco – PTB, Celino Fertrin – PDT, Edson Narizão – PTB, Elizeu Liberato – PR, Coronel Jahnke, Jeferson Brayner – PRB, João Miranda – PSD, Protetor Jorge – PTB, Márcio Rosa – PSD, Nanci Rafagnin – PDT, Rosane Bonho – PP ).

Vereador, em “solidariedade”, votou contra cassação dos “Vereadores da Pecúlio”

Beni Rodrigues, que além de ser réu na Operação Pecúlio/Nipoti no Judiciário, se encontra condenado pelo Judiciário em outra ação do Ministério Público contra ele, confirmou o que vinha manifestando abertamente, ao afrmar que votaria em solidariedade aos edis, agora cassados: Votou contra a cassação em todas a votações para a cassação dos “Vereadores da Pecúlio”.

Rodrigues não fez uso da palavra para justificar seu voto contra as cassações de mandatos, feitas durante a Sessão deste sábado.

Narizão – Depois de votar a favor da cassação dos mandatos de Anice Gazzaoui e Darci Siqueira, o vereador Edson Narizão tentou se abster de votar na cassação de Edílio Dall’Agnol, de quem foi companheiro de mandato que teve como eleito anteriormente, durante a última gestão do então prefeito Paulo Mac Donald Ghisi, governo esse findado em 2012.

Advertido de que, regimentalmente, não poderia se abster de votar, Edson Narizão acabou votando a favor da cassação de Dall’Agnol e o mesmo fez nas demais votações pelas cassações de Luiz Queiroga e Rudinei de Moura.

Defesa dos Cassados – Diferentemente de outras ocasiões em que se tentou arguir a ilegalidade dos trabalhos da Comissão de Ética e a desqualificação da denúncia de quebra de decoro contra seus clientes e contra o autor da denúncia em desfavor dos “Vereadores da Pecúlio” (o cidadão José de Oliveira Reis Neto), os advogados de defesa, em geral, primaram por arguir sobre detalhes técnicos e conceitos legais que defendem no Judiciário para tentar inocentar seus defendidos e ressaltaram que, em caso de que seus representados sejam inocentados pela Justiça, a cassação deles pelo Legislativo desse sábado, ficará caracterizada como injustiça.

Algumas críticas foram feitas por alguns defensores se manifestaram no sentido de responsabilizar o presidente da Câmara Municipal, Rogério Quadros – PTB, pelos fatos que levaram a cassação dos vereadores, agora cassados.

Segundo os advogados, as imagens da posse dos vereadores conduzidos em camburão para tomar posse e depois de volta a cadeia, o que resultou na acusação de quebra de decoro contra os mesmos, foi em razão da forma como a posse, marcada por Rogério Quadros, se deu (no Plenário da Câmara, com a participação da população e da imprensa). O argumento não foi acolhido pelos vereadores que cassaram os mandatos dos cinco vereadores reeleitos.

Rodrigo Duarte, advogado de Edilio Dall’Agnol, atacou o Ministério Público e a Justiça Federal e deve apelar contra a decisão de cassação decidida pela Câmara Municipal



Apelação – Os defensores dos “Vereadores da Pecúlio”, anunciaram que irão novamente ao Judiciário, para tentar restituir os mandatos de seus clientes, cassados pelo Poder Legislativo de Foz do Iguaçu.

Antes da votação deste sábado, foram 10 as tentativas frustradas de apelação dos advogados de defesas dos vereadores agora cassados, tentando invalidar a denúncia feita contra seus clientes e/ou contra a legalidade dos atos do processo do Legislativo contra os “Vereadores da Pecúlio”.

O advogado de Edilio Dall’Agnol, Rodrigo Duarte, não poupou críticas ao Ministério Público Federal, em razão da ação apresentada pelo Procurador da República Alexandre Porciúncula do MPF a Justiça, contra os “Vereadores da Pecúlio”.

“O MPF não está aqui. Ele (MPF) foge…”, disse também dentre suas críticas Duarte, que também citou estar ali com “imunidade” em seu trabalho para Dall’Agnol.

Nem o Juiz Federal, Pedro Carvalho Aguirre Filho, que aceitou a denúncia do MPF, foi poupado. O causídico também questionou e fez duras críticas as decisões judicias que não foram favoráveis aos vereadores presos pela “Operação Pecúlio”.

Antecedentes – A cassação dos mandatos dos “Vereadores da Pecúlio”, antes da representação que resultou na cassação dos mesmos neste sábado, também foi requerida ao Legislativo pela Associação Comercial de Foz do Iguaçu – ACIFI, com representação formal que não prosperou na Câmara Municipal e por manifestação popular organizada pelo Movimento Laico da Igreja Católica, movimento ligado a Diocese católica local.

Em apoio a inciativa da ACIFI, outras instituições da sociedade civil iguaçuense, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Foz) e o Observatório Social de Foz do Iguaçu (OSFI), se somaram a aquela entidade de classe comercial e empresarial, na reivindicação da cassação dos mandatos dos edis agora cassados, criando o “Movimento Basta de Vergonha”.

Formalização – Com decretação da perda de mandatos dos “Vereadores da Pecúlio” pelo presidente da Sessão Extraordinária, Elizeu Liberato, após as duas discussões e respectivas votações de cassações neste sábado na Câmara Municipal, o Legislativo Municipal deverá providenciar para que a Justiça Eleitoral e os ex-vereadores que tiveram os mandatos cassados sejam informados da decisão, bem como se deve formalizar publicação das perdas de mandato no Diário Oficial do Município, o que deve ocorrer o início desta semana.

Da Redação com Imagens do O IGUASSU, Vídeo JNT e da TV Câmara.