HOSTEL DE FOZ DO IGUAÇU É ELEITO PELO SEBRAE COMO O MELHOR DO BRASIL

Concept Design Hostel, de Foz do Iguaçu, apontado como o melhor do Brasil. Escolha foi feita durante o 24ª Salão Paranaense de Turismo.

Pelo segundo ano consecutivo o Concept Design Hostel & Suítes, de Foz do Iguaçu, recebeu o Selo de Qualidade no Turismo do Sebrae Paraná e TECPAR. A entrega do Selo foi feita durante o 24ª Salão Paranaense de Turismo, realizado em Curitiba na última sexta-feira (27), às empresas que participaram do programa de Gestão da Qualidade do Sebrae, no exercício de 2017, e que obtiveram nota em todas as etapas do processo.

A avaliação das empresas participantes se dá através de dois importantes questionários: o Formulário Nacional de Hospedagem, que avalia as dimensões Sustentabilidade, Serviços, Infraestrutura e Inovação, e o questionário chamado de MEG – Modelo de Excelência em Gestão, que avalia as dimensões Liderança, Estratégia e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos, Resultados e Responsabilidade Social.

O Programa

Durante quase um ano as empresas participam de oficinas de capacitação em alguns temas chave, tem horas individuais com os consultores do Sebrae, aperfeiçoam seus processos, atualizam suas informações e se adequam aos quesitos e exigências para ser selada.

Além disso, ao longo do ano recebem duas vezes a visita do Turista Oculto, que avalia de uma maneira ampla e geral o equipamento que almeja receber o selo. Ao final do programa, recebe ainda a visita do auditor do TECPAR, que confere a descrição da empresa relacionada às práticas de gestão já implementadas e em funcionamento.

“Nos interessamos em entrar para esse programa pois identificamos ser a melhor forma de nos aperfeiçoarmos. Sair da zona de conforto nos instiga a melhorar a excelência dos nossos serviços no hostel. Só assim manteremos a competitividade”, comenta Cyntia Braga, proprietária e executiva do Concept Design Hostel & Suítes.

O Melhor Hostel do Brasil

Com uma proposta diferenciada e inspiração europeia, o Concept Design Hostel & Suítes foi o primeiro representante da categoria design na tríplice fronteira, no ano de 2013. Além do design, ele também inaugurou na região o conceito das hospedagens preocupadas com o meio ambiente, implantando uma série de equipamentos sustentáveis, como aquecimento solar, captação de água das chuvas para abastecimento dos vasos sanitários, luzes de led, madeira de reflorestamento nos móveis e ar condicionados Inverter.

O hostel possui 11 apartamentos e acomoda, no total, 47 pessoas. Todas as acomodações possuem banheiro dentro do quarto, um belo diferencial entre a maioria dos hostels convencionais. Também se destaca por ter uma cozinha de uso coletivo, no estilo gourmet, completa e equipada com diversos utensílios.

A área de lazer e convivência do Concept conta com piscina, um grande espaço para a projeção de filmes e maratonas de séries ao ar livre, além do bar, que oferece cervejas artesanais, drinks variados, vinhos, caipirinhas e petiscos 5 estrelas, entre eles, o prato típico do Estado, o famoso Barreado, carro chefe do bar.

O hostel promove ainda eventos musicais e culturais e campeonatos gastronômicos idealizados entre amigos.

Além das duas edições do Selo de Qualidade no Turismo do Sebrae e de ter sido eleito o melhor hostel do Brasil, pela Revista Viagem e Turismo, o Concept Design Hostel & Suítes ainda coleciona outras premiações: foi eleito o hostel mais descolado de Foz do Iguaçu em 2014, pelo Guia Quatro Rodas da Editora Abril, além de ficar entre os 50 melhores do país; conquistou a posição de número 1, no Trip Advisor, na categoria hotéis especializados, e vem mantendo sua posição há quatro anos; foi eleito o SuperHost do Airbnb e figurou entre os 10 melhores do Brasil pelo Trivago, o maior buscador de hotéis do mundo.

(Com Diário do Turismo)