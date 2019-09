HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU RECEBE R$ 1,6 MILHÕES EM KITS PARA UTI

Os materiais foram adquiridos com recursos de uma emenda impositiva coletiva dos vereadores

Na manhã de sexta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu entregou ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), R$ 1.650 milhão em novos equipamentos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O ato de entrega contou com as presenças do prefeito Chico Brasileiro; do vice-prefeito Nilton Bobato; do presidente da Câmara, vereador Beni Rodrigues; do diretor do HMPGL Sergio Fabriz, entre outras autoridades.

Com a verba do Poder Legislativo, a Prefeitura adquiriu 15 kits de equipamentos para uso na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cada kit é composto por uma cama elétrica, monitor multiparâmetro, ventilador pulmonar e poltrona. As poltronas e os monitores serão entregues nos próximos dias.

“O Hospital é um patrimônio do Município, a aquisição destes novos equipamentos, através das emendas dos vereadores, contribui para este novo momento de avanços que a instituição está passando, e já estamos em tratativas no Ministério da Saúde, para que possamos ampliar o número de leitos desta unidade, que é referência em toda a região”, disse o prefeito.

O presidente da Câmara reafirmou o compromisso do Legislativo com o Hospital. “O poder legislativo é parceiro e está comprometido em trabalhar com o executivo para melhorar os atendimentos à população. Em breve, vamos nos reunir com o diretor do hospital para ouvir outras demandas, e dentro de um cronograma de cada parlamentar, queremos destinar mais recursos para a saúde através de emendas impositivas para 2020”, adiantou Beni Rodrigues.

Economia

O secretário de saúde, destacou o aspecto econômico das aquisições. “Já estamos licitando outros 15 kits de UTI, e com isso, devolveremos os equipamentos locados, gerando uma economia de R$ 180 mil por mês”. Durante o evento, Bobato também anunciou a montagem da sexta sala cirúrgica do Hospital Municipal, o que permitirá ampliar o número de procedimentos.

Visita

Paralelamente a entrega dos equipamentos, o prefeito e o grupo de legisladores também visitaram alguns setores do HMPGL e conversaram com servidores (as). “Quero agradecer a prefeitura e a Câmara Municipal pelas ações em prol do hospital municipal. Existem outros equipamentos que deverão chegar nos próximos dias, mas estes que foram entregues hoje já proporcionam uma economia imediata de R$ 65 mil, recursos estes, que poderão ser utilizados para aperfeiçoar outras áreas”, declarou o diretor do HMPGL, Sergio Fabriz.

Presenças

Também participaram do ato de entrega os secretários de Governo Ten-Cel Jahnke; da Assistência Social, Elias Oliveira; da Fazenda, Ney Patrício da Costa; vereadores (as) Elizeu Liberato; Inês Weizemann, Jeferson Brayner, João Miranda, Rogério Quadros; os ex-legisladores (as) João Sabino, Kako, Rosane Bonho; representantes dos deputados federal, Vermelho; Estadual, Soldado Fruet; a diretora da 9º regional de saúde, Lelita Santos;o gerente do laboratório municipal, Adriano Pavan; servidores (as) do hospital entre outras autoridades.

Os recursos da emendas 97/2018 foram assinados pelos vereadores (as):

Anderson Andrade – R$ 165.000,00

Beni Rodrigues – R$ 165.000,00

Celino Fertrin – R$ 110.000,00

Elizeu Liberato – R$ 110.000,00

Inês Weizemann – R$ 110.000,00

Jeferson Brayner – R$ 110.000,00

João Miranda – R$ 110.000,00

João Sabino – R$ 110.000,00

Kako – R$ 110.000,00

Rogério Quadros – R$ 110.000,00

Rosane Bonho – R$ 220.000,00

Marcelinho Moura – R$ 110.000,00

Nanci Rafagnin Andreola – R$ 110.000,00

