HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU FAZ MAIS UMA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu fez mais uma captação de órgãos para transplantes. Nesse sábado (21) foram captados rins e coração para válvulas de um paciente de 46 anos, que teve morte encefálica confirmada.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da instituição coordenou em parceria com a equipe do Hospital Angelina Caron, na região Metropolitana de Curitiba, essa que foi a terceira captação de órgãos de 2017.

Mesmo com a triste situação da perda, o gesto nobre dos familiares fez aumentar o número de doadores no Brasil. “É fundamental que se dissemine mais a importância da doação. O exemplo dessa família, que conseguiu, no momento de dor, pensar em salvar a vida de outras pessoas, é um exemplo a ser seguido”, ressalta a enfermeira e integrante da CIHDOTT, Thais Leilane do Nascimento.

Com Massa News