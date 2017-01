HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU FAZ 1ª CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS DE 2017

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, fez a primeira captação de órgãos de 2017. Os órgãos foram retirados durante a madrugada de sexta-feira (6) depois da autorização da família de um paciente de 39 anos que teve a morte encefálica confirmada após um acidente vascular cerebral (ABC)

Foram captados o fígado, pâncreas, rins e coração para válvulas cardíacas. Em 2016, o Hospital Municipal registrou 14 captações de vários órgãos.

O procedimento foi realizado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes com as equipes do Hospital Angelina Caron e do Hospital São Vicente, de Curitiba.

“É necessário explicar com clareza, respeitando todas as partes envolvidas, tudo o que acontece para que as famílias entendam que estão beneficiando outras famílias e que é um gesto de solidariedade e amor ao próximo, mesmo num momento tão difícil e doloroso em que estão passando”, pontua a enfermeira e integrante da Comissão Administrativa de Intervenção, Luciana Winter.

Para ser doador é preciso informar a família sobre tal desejo. Não é necessário deixar nada por escrito. A doação de órgãos pode ocorrer a partir do momento da constatação da morte encefálica. Em alguns casos, a doação em vida também pode ser realizada, em caso de parentesco até 4º grau ou com autorização judicial, no caso de não parentes.

COm G1