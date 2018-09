HOSPITAL MUNICIPAL BATE RECORDES DE PRODUTIVIDADE

Investimentos do governo municipal possibilitaram aumento de 60% nas cirurgias eletivas e 12% na capacidade de internamentos

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) registrou um aumento de vários indicadores de capacidade de atendimento no mês de agosto. O destaque é para o número de cirurgias, ampliado desde a aquisição de novos equipamentos. O número de internamentos também foi aumentado devido à diminuição do tempo de espera para cirurgias ortopédicas.

O Prefeito Chico Brasileiro destacou a importância desses números no contexto da saúde da cidade. “Nós não estamos dando uma continuidade numa situação de normalidade, estamos tendo que refazer todo trabalho destruído nos últimos anos. Fecharam a UTI infantil e muitos leitos e em 2016 o hospital quase foi fechado. É um processo de recuperação do Hospital, por isso nós ficamos alegres em poder divulgar recordes de atendimentos.”

Em julho deste ano o hospital recebeu três novos aparelhos de anestesia com monitor. O investimento de cerca de R$ 320 mil atende às salas de cirurgia. Com o uso dessa tecnologia e a retomada das atividades no laboratório do hospital foi possível manter a média de 320 cirurgias de emergência por mês, e aumentar o e numero de procedimentos eletivos que saltou de 141 para 226 no último mês. Com o aumento do número de cirurgias foi possível também liberar mais leitos e a quantidade de internamentos também aumentou de 770 em maio para 864 em agosto.

“Os médicos estão com salários em dia, temos novos equipamentos, não faltam medicamentos. Sei que essas são obrigações do poder público, mas ficamos felizes em cumprir com a nossa obrigação. É um orgulho para Foz do Iguaçu ter um hospital municipal nessas condições.” Completou o prefeito.

“Hoje nós temos um conjunto muito forte de ações na saúde. As UPAS, as unidades básicas e o Hospital estão todos sob a gestão municipal, o que nos permite integrar as ações e melhorar o atendimento à população.” Destaca Sergio Fabriz, diretor do Hospital Municipal.

Reconhecimento

Em Agosto a equipe do HMPGL foi homenageada pelos representantes do Sistema Estadual de Transplantes do Estado do Paraná. A unidade foi reconhecida como a primeira em no número de captações de órgãos para transplantes durante o primeiro trimestre deste ano.

(Com AMN)