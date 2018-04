HOSPITAL MUNICIPAL ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

São ofertadas 15 vagas para estudantes de Nível Médio e Superior; Inscrições podem ser feitas entre os dias 20 e 27 de abril.

A Fundação Municipal de Saúde abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de estagiários bolsistas de Nível Médio e Superior para atuar no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL). O edital nº 01/2018 foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (17).

Podem participar do PSS estudantes maiores de 16 anos, devidamente matriculados e frequentando os cursos de Ensino Médio, Médio Profissionalizante e Superior na modalidade Presencial.

Ao todo, 15 vagas foram abertas nas seguintes áreas: Administração (2), Direito (1), Ciências Contábeis (2), Enfermagem (5) e Nutrição (1). Para o Nível Médio, são 2 vagas destinadas ao setor Administrativo do Hospital e 2 vagas para o Nível Médio Profissionalizante, no setor Assistencial, para aqueles que estejam cursando Técnico em Enfermagem.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 20 e 27 de abril na sala de Recursos Humanos do Hospital, localizado na Rua Adoniram Barbosa, nº 370 – Jardim Central, das 9h às 11h e das 14h às 16 horas. As provas serão realizadas no dia 12 de maio.

O estágio visa o processo de aprendizado de competências próprias da atividade. É considerado um ato educativo supervisionado e deverá ser acompanhado efetivamente pelo professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente.

Documentos – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar seu currículo atualizado, com a ficha de inscrição impressa e corretamente preenchida, além dos seguintes documentos: 01 (uma) cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto; 01 (uma) cópia simples e legível do CPF; comprovante de residência atualizado (últimos 03 meses); 01 (uma) cópia simples e legível da declaração de matrícula escolar, referente ao ano de 2018 expedido há, no máximo, 60 (sessenta) dias; documento oficial original da instituição de ensino contendo as notas do último semestre concluído para os estudantes/candidatos de nível superior e último bimestre concluído para os estudantes/candidatos de nível médio e médio profissionalizante.

A instituição ressalta que os documentos e/ou declarações, deverão conter obrigatoriamente carimbo e assinatura da pessoa responsável pela instituição ou código de verificação digital.

Cronograma – No dia 3 de maio será publicado no Diário Oficial o resultado das inscrições homologadas, e no dia 4, o edital de convocação e local das provas. Os candidatos farão a prova objetiva e de conhecimentos gerais no dia 12 de maio.

Os critérios de classificação do PSS serão a maior nota da prova, o tempo de estudos e a idade do candidato. Somente será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% de pontos no total. Os pré-selecionados nesta primeira fase passarão também por uma entrevista, de caráter eliminatório. O resultado final do processo será divulgado no dia 8 de junho.

O edital está disponível no site da Prefeitura, no link http://www.pmfi.pr.gov.br/ArquivosDB?idMidia=104430.

