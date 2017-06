Hospital de Colorado terá mais 60 leitos de internação

O Governo do Estado está investindo R$ 2,6 milhões para ampliar a estrutura do Hospital Santa Clara, em Colorado, na região Norte do Paraná. Com mais 60 leitos de internação, a expectativa é dobrar a capacidade de atendimento da unidade. Atualmente, o serviço é referência para receber pacientes de 11 municípios da região.

Ao visitar as obras do hospital, nesta sexta-feira (23), o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, destacou a importância do fortalecimento da rede hospitalar do interior do Estado. “Vemos aqui mais uma ação do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida dos paranaenses. Ampliando este hospital, garantimos que as pessoas sejam atendidas mais perto de casa, sem a necessidade de transferência para grandes centros”, explicou.

Prevista para ser entregue ainda este ano, a obra está com 65% dos trabalhos concluídos. Ao todo, serão mais 40 leitos de enfermaria, 12 leitos na maternidade e 8 de pediatria. Além disso, o centro cirúrgico também está sendo ampliado, passando de três para cinco salas cirúrgicas.

O Estado também repassará recursos para compra de mobiliário e equipamentos ao hospital. “Serão destinados pouco mais de R$ 1,7 milhão para estruturar as novas alas. Nosso objetivo é entregar tudo para que o serviço ofereça o que há de melhor à população desta microrregião, que concentra cerca de 60 mil pessoas”, afirmou o secretário.

NOVA UTI – Neste valor, também está incluído o repasse de R$ 500 mil para a instalação de 10 aparelhos de hemodiálise. Durante sua visita, Caputo Neto garantiu ainda o apoio do Estado na implantação de uma ala de UTI no hospital. “Aguardamos a apresentação dos projetos. Sabemos da importância desta obra para a região e por isso, se for possível, queremos colocá-la no orçamento ainda deste ano”, informou.

A melhoria na estrutura do hospital beneficia diretamente os moradores de Colorado, Paranacity, Itaguajé, Santo Inácio, Paranapoema, Jardim Olinda, Nossa Senhora das Graças, Cruzeiro do Sul, Lobato, Santa Inês e Inajá. “Com o apoio do Estado, vamos consolidar o Hospital Santa Clara como referência regional em várias especialidades. Para se ter ideia, nos últimos seis meses avançamos mais que nos últimos 30 anos”, relatou o presidente da fundação que administra a unidade, Luiz Antonio Giglioti.

MAIS CIRURGIAS – De acordo com a gestora do Hospital Santa Clara de Colorado, Maria Aparecida Bertoni Cardoso, as novas instalações vão possibilitar que a unidade amplie também a oferta de cirurgias, sobretudo na área de ortopedia, oftalmologia, obstetrícia e cirurgia geral. “A ideia é triplicar o volume de cirurgias, reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Se hoje fazemos 60 cirurgias por mês, no futuro queremos alcançar uma média de 200 procedimentos mensais”, declarou.

Para o prefeito de Colorado, Marcos Mello, a regionalização do hospital só está sendo possível graças ao diálogo e parceria com o Governo do Estado. “Um sonho antigo da comunidade que está próximo de se tornar realidade. Ainda mais com a hemodiálise e a UTI, anunciadas hoje. Isso tudo significa um marco para a saúde de toda a região. Muito em breve, nosso hospital salvará ainda mais vidas”, comemorou.

PRESENÇAS – Também acompanharam a visita ao Hospital Santa Clara de Colorado o deputado estadual Evandro Júnior; o diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Jales Cardoso; além de prefeitos, secretários municipais e demais autoridades da região.

Com AEN