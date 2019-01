HORÁRIO ESTENDIDO NO POLIAMBULATÓRIO BENEFICIA USUÁRIOS

Trabalho conjunto revigorou atendimento com equipes da Saúde da Família e especialidades

A parceria firmada entre a Secretaria de Saúde e a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, que administra o Poliambulatório, completou três meses de atividade. No local, o atendimento estendido na Unidade de Saúde Padre Monti até às 22 horas, a oferta de médicos, auxiliares e enfermeiros (equipe da Saúde da Família), disponibilidade do ambulatório de feridas, oferecem qualidade de atendimento.

A unidade tem funcionamento das 8h às 22 horas e atende não somente a comunidade do Porto Meira, mas de toda região sul. A média de atendimento com horário ampliado é de 30 a 65 pessoas por dia. No espaço é possível fazer consulta em algumas especialidades e encaminhamento para exames. “Com horário ampliado moradores não precisam mais se deslocar para as UPAS no caso de baixa complexidade. Essa era uma demanda antiga no local e agora é uma realidade”, disse a secretária de Saúde, Kátia Yumi.

Com a implantação do horário estendido, a oferta de serviços de Atenção Básica em breve deverá contar com vacinação, testes rápidos e coletas de preventivos. Hoje, são ofertadas no espaço as especialidades de: cardiologia, otorrinolaringologia, nefrologia, dermatologia, endocrinologia, endocrinologia pediátrica, vascular, ortopedia,obstetrícia de alto risco, hematologia e cirurgia geral. De acordo com a diretora da Assistência Especializada, Jassiara Morais, a intenção é de aplicar as melhorias até a metade do ano.

SAMU

Em breve, uma base do SAMU descentralizada da região sul, deverá estar em operação no local. “Estamos construindo o piso e cobertura, tudo dentro do que preconiza o Ministério da Saúde”, disse o diretor de Urgência e Emergência, Adriano Pavan. Além disso, uma sala especial e uma área passarão por readequação. O serviço de Transporte Social já está em operação.

A implantação da base no Poliambulatório deve significar um avanço no tempo/resposta do serviços a uma região de grande demanda. “Há uma quantidade significativa de chamadas dessa região sul aos serviços do SAMU. O tempo fica em torno de 10 a 15 minutos, devido ao deslocamento da base (na avenida Costa e Silva) até o bairro. Instalando aqui, acreditamos que esse tempo/resposta caia pela metade, e isso pode ser fundamental para salvar vidas”.

Para casos de urgência e emergência que demandam atendimento especializado, o encaminhamento é feito à UPA Morumbi ou ao Jardim das Palmeiras.

A UBS Padre Monti está localizada no Poliambulatório do Porto Meira na Avenida Morenitas, 2047.

(Com PMFI)