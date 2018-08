HORÁRIO ELEITORAL COMEÇA COM INSERÇÕES TELEVISIVAS DE PT E PSDB

O horário gratuito de rádio e televisão começou nesta 6ª feira (31.ago.2018) e as primeiras inserções de televisão dos presidenciáveis foram veiculadas. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) aparecem em vídeos de 30 segundos na televisão.

Os programas completos dos postulantes ao Palácio do Planalto começam a passar neste sábado (01.set.2018) na televisão. Nesta 6ª estão sendo veiculadas as propagandas dos concorrentes ao Senado, Governo Estadual e deputados.

PT

Lula aparece em 20 dos 30 segundos da 1ª inserção televisa do partido, com uma gravação de arquivo no qual defendo o período que comandou o Governo Federal.

O candidato a vice e provável substituto de Lula, Fernando Haddad aparece durante 4 segundos da peça publicitária e sua fala se limita a praticamente somente se apresentar.

“Eu sou Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Vamos trazer o Brasil de Lula de volta”, diz o ex-prefeito de São Paulo.

Mesmo com o ex-presidente preso em Curitiba, o partido vai recorrer até as últimas instâncias. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem até o dia 17 de setembro para julgar todas as candidaturas.

Haddad é o “plano B” de Lula e foi registrado como vice para assumir a candidatura caso a do ex-presidente seja indeferida.

PSDB

Na 1ª propaganda que exibirá no horário eleitoral na TV e no rádio, a campanha de Geraldo Alckmin faz uma dura crítica ao discurso pró-armamento do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A peça mostra balas de munição destruindo objetos com referências a problemas que precisam ser resolvidos pelo próximo governo. Ao final, a bala se aproxima da cabeça de uma criança e termina dizendo “não é na bala que resolve”.

A peça veiculada nesta 6ª foi uma versão resumida de 30 segundos. O programa completo será transmitido no sábado.

(Com MSN Notícias)