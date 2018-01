HOMICÍDIOS EM FOZ DO IGUAÇU TÊM QUEDA DE 25% EM 2017

O Delegado da DH, Walcely de Almeida, atribuiu essa queda ao trabalho integrado entre as forças de segurança.

A Delegacia de Homicídios apresentou nesta terça-feira (09) os índices de homicídios em 2017, período que totalizou 73 homicídios dolosos contra a vida, à proporção que no mesmo período do ano de 2016 foram registrados 98 homicídios, vindo a registrar uma queda significativa de 25% dos homicídios da cidade, essa redução de homicídios será uma das maiores em faixa de fronteira em números absolutos.

O Delegado da Especializada, Walcely de Almeida, atribuiu essa queda ao trabalho integrado entre as forças de segurança, bem como a presença constante da própria especializada na realização de Operações Policiais nos bairros com maior índice deste crime.

Ainda o Delegado ressalta que estamos em uma região Metropolitana Internacional, formada por Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu, logo com uma flutuação da população muito maior do que em outras cidades.

(Com Portal da Cidade)