HOMENS SUSPEITOS DE MATAR POLICIAL EM CASCAVEL SÃO MORTOS EM OPERAÇÃO

Três homens foram mortos e um policial militar ficou ferido após um confronto com as polícias Civil e Militar em Foz do Iguaçu, na madrugada desta quarta-feira (25). As equipes realizavam uma operação para cumprir mandados judiciais contra dois suspeitos de matar um policial militar em Cascavel quando ocorreu uma troca de tiros.

De acordo com a delegada Ana Karine Palodeto, os mandados judiciais que seriam cumpridos eram contra dois rapazes suspeitos de matar o policial militar Anderson Pelegrini na sexta-feira (20). Os dois estavam escondidos em Foz, na casa de um terceiro homem que não tinha ligação com o homicídio, porém era fugitivo da Penitenciária Estadual de Cascavel.

O confronto ocorreu na região da Vila Brás, e conforme a delegada, os suspeitos estavam se preparando para fugir para o Paraguai. No confronto, um criminoso morreu no local e dois faleceram a caminho do hospital. O policial militar ferido foi atingido na perna e levado ao hospital Costa Cavalcanti.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu. A Polícia Civil disse que os três mortos já tinham sido presos por homicídio, roubo e tráfico.

Morte de policial militar

O policial militar Anderson Pelegrini, de 33 anos, estava de folga e morreu ao reagir a um assalto na noite de sábado (20), em Cascavel. Segundo as investigações, o agente estava em uma tabacaria, quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Três suspeitos foram presos logo após o crime.

Após lutar com os ladrões e persegui-los, Anderson Pelegrini, de 33 anos, foi atingido por um disparo no rosto. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu e morreu durante a cirurgia. Durante a luta com os assaltantes, o policial teve a arma roubada.

Com G1