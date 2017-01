HOMEM SEQUESTRA SOGROS, EX- MULHER E O FILHO E SE MATA APÓS PERSEGUIÇÃO

Um homem de 21 anos terminou morto após sequestrar a ex-mulher, os ex-sogros e o filho do casal, na manhã deste domingo (8).

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi até a casa dos ex-sogros e os sequestrou. Com uma arma, ele fez com que os dois dissessem onde estava a filha deles, ex-mulher do rapaz e o filho do casal.

Ao encontrar a ex-mulher e o filho, o homem colocou os dois e os ex-sogros no carro e fugiu com todos. Conforme a polícia, no meio do caminho, ele atirou contra a sogra. A mulher e o marido foram deixados em uma rua da região. Eles pediram ajuda, e ela foi socorrida pelos Bombeiros.

Nesse momento, a polícia iniciou uma perseguição contra o rapaz, que ainda estava com a ex-mulher e o filho. O helicóptero da Polícia Militar foi usado para ajudar na busca.

No bairro Taboão, em Almirante Tamandaré, cidade vizinha, o rapaz se perdeu e caiu em um matagal. Conforme a Polícia Militar, o rapaz estava encurralado e decidiu se suicidar com um tiro na cabeça.

A polícia diz que, antes de se matar, ele atirou contra a ex-mulher, atingido-a com um tiro no rosto e outro no ombro.

A jovem de 17 anos foi levada ao Hospital Cajuru, em Curitiba. O estado de saúde dela é considerado estável. Ela está consciente e conversando. A mãe dela está no mesmo hospital. Nenhuma das duas corre risco de morrer. A criança foi levada ao Hospital do Trabalhador, também em Curitiba e está em observação.

Com G1