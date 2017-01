HOMEM SE ENTREGA À POLÍCIA APÓS INVASÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Um homem suspeito de ter invadido o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, se apresentou na delegacia de Medianeira, na mesma região, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo a polícia, por volta das 19h30 de quarta (4), um veículo em alta velocidade avançou pelo portão de controle da unidade, passou pelo posto da Polícia Ambiental e seguiu até o Porto Canoas, próximo às quedas.

Policiais que ficam no interior da unidade foram acionados e tentaram perseguir o veículo suspeito, mas não conseguiram alcançá-lo. O carro foi abandonado e o condutor considerado desaparecido. No interior, foram encontrados dois bilhetes, cujo conteúdo não foi divulgado.

Apesar das buscas nas trilhas, na mata e no rio, o motorista não foi achado no local. O automóvel foi apreendido e levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por ter passado direto pela cancela, o para-choque e o para-brisa ficaram danificados. Parte de um meio fio também foi quebrada.

De acordo com a polícia, depois de abandonar o carro, o suspeito, que mora em Missal e tem 30 anos, seguiu a pé pela mata até o portão do parque, a cerca de 13 km do local onde abandonou o carro. O motivo da invasão e como conseguiu deixar a unidade continuam sendo investigados pela polícia, uma das hipóteses é de simulação de suicídio.

Em depoimento, ele disse à polícia estar em tratamento psiquiátrico, que havia parado de tomar os remédios e não se lembra de detalhes do que aconteceu. Ele foi liberado e deve responder em liberdade, entre outros, por crime contra o patrimônio público. A polícia acredita que o homem tenha tentado chamar a atenção por conta de problemas pessoais.

O parque abriu normalmente nesta quinta-feira.

Com G1