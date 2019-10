HOMEM MORRE APÓS PASSAR MAL DURANTE MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU

Segundo as informações da organização da prova, o homem tinha 60 anos e teria passado mal logo no início da prova

Um homem morreu após passar mal enquanto participava da 12ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu na manhã deste domingo (29). Segundo as informações da organização da prova, o homem tinha 60 anos e teria passado mal logo no início da prova.

Wilson Silva Bracarense era carioca e foi socorrido pelas equipes médicas e por um atleta médico que estava do lado dele. Ele foi encaminhado para o Hospital Costa Cavalcanti.

Ainda de acordo com a organização, para ele efetivar a inscrição, a vítima apresentou atestado médico que o considerava apto a participar da competição, conforme exigência do regulamento.

A Itaipu Binacional, enviou uma nota, lamentando a morte de Wilson Silva Bracarense. A organização também enviou uma nota em solidariedade à família vítima.

Em 2013, um homem de 52 anos morreu durante a 7ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc Paraná. Celso de Morais estava no quilômetro 41, quase completando a prova de 42 quilômetros, quando teve uma parada cardíaca.

De acordo com a assessoria de imprensa da organização, ele chegou a ser reanimado, levado ao hospital, mas sofreu uma nova parada cardíaca e morreu.

Confira a nota na íntegra

Nota oficial

A Itaipu Binacional lamenta a morte do corredor Wilson Silva Bracarense, 60 anos, natural do Rio de Janeiro, que participava da 12ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, organizada pela Fecomércio, Sesc Paraná e Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR). Bracarense passou mal no início da prova, na manhã deste domingo (29). Ele foi socorrido pelas equipes médicas e encaminhado para o hospital mais próximo. Profissionais da Segurança Empresarial de Itaipu deram todo o apoio necessário para que o atendimento transcorresse de forma rápida e segura. A organização do evento está tomando as providências relativas ao caso.

(Com Portal da Cidade)