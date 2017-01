HOMEM MORRE APÓS ABORDAGEM NA PONTE DA AMIZADE

Um homem morreu no inicio da noite de sábado (28) na aduana da Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu. De acordo com informações, Ademir Gonçalves Costa, 39 anos, foi abordado pela Receita Federal e reagido. Agentes teriam jogado uma quantidade considerável de gás de pimenta em direção ao rapaz.

Ele foi imobilizado pelos agentes e algemado, após isso, o homem teria entrado em convulsão, morrendo no local. O socorro foi chamado, mas quando chegou o rapaz já estava sem vida. Procurados pela reportagem, a Receita Federal e a Polícia Federal não quiseram falar sobre o assunto.

A causa da morte é um mistério, só após necrópsia do Instituto Médico Legal (IML) será possivel saber o que levou Ademir a morte. A companheira dele, Thaís Goulart, esteve no IML e disse que o corpo está bastante machucado. Segundo ela, Ademir era alérgico a várias coisas, e pode ter ficado sem ar após ter inalado spray de pimenta.

Com G1