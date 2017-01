HOMEM INVADE PARQUE COM CARRO E PULA NAS CATARATAS

Um homem, ainda sem identificação, invadiu o Parque Nacional do Iguaçu na noite desta quarta-feira (04) e pulou nas Cataratas do Iguaçu. De acordo com as primeiras informações, o rapaz teria furado o bloqueio de segurança e se deslocado de carro até as quedas d’agua.

Funcionários contaram que o homem estaria em um veículo Fiat/Uno de cor azul e teria furado a cancela de bloqueio em alta velocidade. Ele se aproximou das quedas e se jogou na água. O caso foi registrado por volta das 19h50. Dentro do carro a vítima teria deixado um bilhete.

Com Portal da Cidade