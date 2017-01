HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CARRO NA ZONA RURAL

Um homem de 27 anos foi encontrado morto na zona rural de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na madrugada deste sábado (28). A vítima era o motorista de um carro.

Claudecir Gomes Batista estava dentro de um veículo, que ficou com os vidros quebrados e os estilhaços indicam que os tiros foram dados ali. O automóvel com placas de São Miguel tinha vários vestígios de disparos. O local é cercado por uma lavoura de soja e bastante escuro típico de uma área rural.

Não foram encontradas cápsulas deflagradas. Possivelmente, Claudecir foi morto com tiros de um revólver. De acordo com a perícia, ele tinha uma perfuração. O corpo foi encaminhado ao IML de Foz do Iguaçu.

O carro foi apreendido. A investigação fica sob responsabilidade da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu.

