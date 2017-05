Homem é chamado pelo apelido antes de ser assassinado

Moradores da rua Bacalhau, no bairro Profilurb I, em Foz do Iguaçu, ouviram o momento em que Cezar José da Silva, de 39 anos, foi assassinado em frente de casa. O crime aconteceu no começo da manhã deste domingo (30).

Testemunhas que não quiseram se identificar disseram a vítima foi chamada pelo apelido. Logo depois foram ouvidos os dois disparos que mataram Silva. Os tiros atingiram a cabeça e o peito do homem.

Silva morreu na hora. Seu corpo foi encaminhado para o IML de Foz do Iguaçu e a Polícia Civil investiga o caso.