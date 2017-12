HOMEM AVANÇA CONTRA PEDESTRES E DEIXA FERIDOS NA AUSTRÁLIA

Carro atinge passantes numa via movimentada do centro comercial de Melbourne. Motorista e acompanhante são detidos. Polícia local acredita se tratar de um ato deliberado.

As autoridades da Austrália prenderam dois suspeitos após o atropelamento, nesta quinta-feira (21/12), de ao menos 15 pessoas, entre elas uma criança, que caminhavam por uma calçada na cidade de Melbourne.

Um SUV branco atropelou vários pedestres numa movimentada rua perto da estação de trem Flinders Street, no centro comercial da cidade, no meio da tarde.

O motorista do veículo e um acompanhante foram detidos no local do incidente e se encontram sob custódia policial, comunicou a polícia do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne.

Serviços de emergência atendem vítimas do atropelamento

“Acreditamos, com base no que vimos, que foi um ato deliberado. As motivações são desconhecidas”, disse o comandante da polícia de Victoria, Russel Barrett.

A polícia local não informou sobre a gravidade dos ferimentos. Várias ambulâncias e serviços de emergência se dirigiram ao local do atropelamento. O serviço de ambulâncias de Victoria disse através do Twitter que 13 pessoas foram levadas para hospitais da cidade e outras duas foram atendidas no local do incidente – algumas em estado grave.

Segundo testemunhas, citados pela emissora australiana ABC, um carro trafegava em “alta velocidade” e “atropelava as pessoas”. Autoridades locais fecharam a estação de trem e pediram que a área fosse evitada, sem especificar se o incidente se trata de um atentado.

(Com dw)