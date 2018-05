Hoje: PF REALIZA A 51ª FASE DA OPERAÇÃO LAVA JATO NESTA TERÇA (8)

A Polícia Federal executa, na manhã desta terça-feira, a 51ª fase da Operação Lava Jato, batizada de operação Dèja Vu. Oitenta policiais militares estão nas ruas de três estados para cumprir 23 mandados assinados pelo juiz federal Sergio Moro, sendo quatro de prisão preventiva e dois de prisão temporária, além de 17 buscas e apreensões.

De acordo com a PF, a investigação tem o objetivo de “reunir elementos probatórios da prática dos crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, dentre outros delitos”.

No foco dos investigadores, contratos superfaturados da Petrobras com o grupo Odebrecht, supostamente firmados a partir do pagamento de vantagens indevidas.

Os valores, como já revelado em outras fases da Lava Jato, foram, segundo a nota da PF, pagos a executivos e gerentes da estatal, agentes públicos e partidos políticos.

Também já se descobriu que os pagamentos ocorreram através de empresas offshore no exterior e de repasses em dinheiro vivo por meio de operadores financeiros. A sensação de filme repetido justifica o nome da operação.

“As investigações realizadas indicam a repetição de um modus operandi já amplamente revelado pela Operação Lava Jato”, informa a Polícia Federal.

(Com Portal Veja)