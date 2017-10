HARPIA DA FRONTEIRA REPRESENTARÁ FOZ DO IGUAÇU EM SANTA CATARINA

O time de Basquete em cadeira de rodas – Harpia da Fronteira – estará representando Foz do Iguaçu, entre 27 a 29 de outubro, na 11º Copa Santa Catarina de Basquete em Cadeiras de Rodas. Os jogos que acontecerão na cidade de Brusque/SC, contarão com a participação de cinco equipes catarinenses que disputam divisões do campeonato brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. Foz do Iguaçu é a única cidade do Paraná que terá representante.

O time Harpia da Fronteira que está na chave B da copa, enfrentará os time de Cepe/Raposas do Sul e Magic Floripa/ Aflodef na primeira fase. Havendo resultados positivos, o time se classificará para a semi-final. A grande final está marcada para acontecer ás 11h, do dia 29/10/2017, no Ginásio de Esporte do Sesc de Brusque.

Para os jogos, o time Harpia da Fronteira se preparou muito. Foram muitas horas de treinos realizados no Caic do Morumbi. “Essa copa será um excelente teste para nossa equipe. Em primeiro lugar já será um bom termômetro para a disputa do PARAJAP’s, que começa já na semana que vem. Além do mais, estamos confiantes de que, apesar dos adversários estarem entre os 20 melhores times do Brasil, traremos um excelente resultado para Foz do Iguaçu”, disse o coordenador do time, Dirceu Pereira.

O time tem se destacado em campeonatos, no início do mês de outubro, o time venceu todos os jogos da 3º etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas, que aconteceu em Fazenda Rio Grande/PR. Com as vitórias, o Harpia se classificou para a fase final do campeonato.

Na noite desta quinta-feira (29), o time estará embarcando com destino a cidade catarinense.

Com PMFI