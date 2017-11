HARPIA DA FRONTEIRA CONQUISTA TÍTULO EM SANTA CATARINA

O Harpia da Fronteira – time de Basquete em cadeira de rodas – esteve participando entre os dias 27 a 29 de outubro, da 11º Copa Santa Catarina de Basquete em Cadeiras de Rodas.

A equipe de Foz do Iguaçu disputou quatro partidas e venceu todas, sangrando-se campeã da competição. Além do Harpia, outros cinco times também participaram da Copa que aconteceu na cidade de Brusque/SC.

De acordo com o coordenador do time, Dirceu Pereira, os atletas estavam ansiosos e vinham se preparando com intensidade para conquistar posições de destaque na Copa: “Estávamos ansiosos por esse título, em outros anos batemos na trave por várias vezes e o título não vinha. Mas isso não nos abateu e nunca deixamos de treinar forte e duro. Deixamos muito suor naquela quadra, nossos atletas sempre foram extremamente dedicados e resilientes e quando conseguimos unir essa dedicação com um treinador experiente, não deu outra, conquistamos nosso primeiro sucesso já nos primeiros sete meses de trabalho. Ser campeão junto com essa galera foi especial e ficará marcado para sempre.”, disse.

O título tem um significado especial para o time, os adversários do Harpia eram equipes que disputam divisões do campeonato brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. Foz do Iguaçu era a única cidade paranaense que tinha representante na copa.

Em outubro, esta é a segunda conquista do Harpia da Fronteira, no inicio do mês, a equipe participou o venceu todos os jogos da 3º etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas, que aconteceu em Fazenda Rio Grande/PR.

Ainda segundo Dirceu, o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) tem sido fundamental para o bom desempenho do time: “Gostaríamos de agradecer à Secretaria de Esportes e Lazer pelo apoio fundamental que nos tem oferecido sem o qual não teríamos conquistado este título”, pontuou.

Com PMFI