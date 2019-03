HARD ROCK CAFÉ HOTEL COM 564 SUÍTES EM FOZ DO IGUAÇU

Com previsão de inauguração para 2025, cidade receberá sexto complexo turístico da rede americana no Brasil

A rede americana Hard Rock Hotel aumentará seu número de empreendimentos no Brasil. Incorporadora dos projetos no país, a Venture Capital Investimentos anuncia mais um complexo hoteleiro, agora em Foz do Iguaçu. O empreendimento será instalado na BR-469, rodovia que liga a cidade às famosas Cataratas do Iguaçu, um dos pontos turísticos mais procurados de todo o país. Este é o sexto projeto da marca no Brasil, que já conta com obras em desenvolvimento nas regiões de Fortaleza, Ilha do Sol, São Paulo, Caldas Novas e São Paulo.

Com previsão de inauguração para o ano de 2025, o projeto se encontra em status de greenfield, no qual houve a escolha do terreno, e as obras serão iniciadas. Distribuídos em uma área total com mais de 245 mil metros quadrados, o Hard Rock Hotel Foz do Iguaçu será implantado em um território reservado de 100 mil metros quadrados, sendo o restante dedicado totalmente a um complexo turístico.

“Este anúncio é mais uma prova de sucesso dos complexos hoteleiros da marca Hard Rock Hotel no país. Recentemente, começamos com as vendas das frações imobiliárias correspondentes aos hotéis em Fortaleza e Ilha do Sol, que serão inaugurados em 2021, além do avanço das obras em São Paulo. E uma região de paisagens naturais reconhecidas mundialmente como Foz do Iguaçu mereceria este empreendimento”, afirma Samuel Sichierolli, CEO da Venture Capital Investimentos.

A HR Foz do Iguaçu contará com 564 suítes, sendo quatro delas “Rockstar”, característica única da rede, proporcionando a experiência de um astro do rock aos hóspedes. Aos turistas estrangeiros, haverá fácil acesso á Avenida das Cataratas, responsável pela travessia entre Brasil e Argentina, e conexão com o aeroporto da região.

Hotel ficará em um dos maiores destinos turísticos do país

A região de Foz do Iguaçu está conectada à tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, sendo o segundo principal destino turístico no Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

“Saudamos a Venture Capital e Investimentos pela decisão de empreender em Foz do Iguaçu. Como destino turístico do mundo, sonhávamos com o dia deste anúncio. A Hard Rock é uma marca valiosa, que elevará a nossa oferta de serviços a outro patamar. Temos a certeza de que este anúncio trará um novo ciclo de desenvolvimento para a nossa cidade e a região trinacional”, conclui o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

“Foz do Iguaçu é o ponto de encontro de dois grandes rios: o Iguaçu e o Paraná. Também é o marco da integração de três países: Brasil, Argentina e Paraguai. E o destino preferido de turistas do mundo inteiro, que vêm se encantar com uma das sete maravilhas da natureza e encontrarão no Hard Rock mais um atrativo à altura das suas belezas naturais”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

(Com Portal da Cidade)