GUEDES DEVE DEPOR SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM FUNDOS DE PENSÃO NA 4ª

Guedes é o futuro ministro da Economia; Defesa nega problemas em investimentos

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, deve depor nesta 4ª feira (5.dez.2018) sobre supostas irregularidades em fundos de pensão a procuradores da força-tarefa da operação Greenfield. Será a 1ª vez que ele falará sobre as suspeitas.

A PF (Polícia Federal), a pedido do MPF (Ministério Público Federal) de Brasília, abriu 1 inquérito no dia 25 de outubro para investigar se Guedes teria cometido fraudes em negociações envolvendo fundos de pensão como Previc, Petros, Funcef e Postalis.

Há suspeitas de que, à frente do fundo de investimentos BR Educacional Gestora de Recursos S/A, Guedes tenha cometido os crimes de gestão temerária ou fraudulenta de instituição financeira.

Previstos na Lei nº 7.492, que define os delitos contra o sistema financeiro nacional, as práticas ilícitas são as mesmas imputadas a ex-dirigentes do Banco Rural, na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão.

Além disso, o inquérito também investiga a suspeita de que outro fundo de investimento controlado pelo futuro ministro, o FIP Brasil de Governança Participativa, emitiu e negociou títulos mobiliários sem lastros ou garantias.

A investigação apura se o futuro ministro se associou a executivos ligados ao PT e MDB para praticar as fraudes. Em 6 anos, o futuro ministro teria captado R$ 1 bilhão de fundos de pensão gerido por apadrinhados dos 2 partidos.

O que diz a defesa

A defesa de Guedes disse que “reafirma a lisura de todas as operações do fundo, que, diga-se de passagem, deu lucros aos cotistas, incluindo os fundos de pensão”.

“Espera também que a investigação –agora corretamente conduzida no âmbito da Polícia Federal– apure as incoerências do relatório irregular produzido pela Previc“, diz nota assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso.

No dia 14 de outubro, a defesa de Paulo Guedes já havia negado qualquer irregularidade do economista na gestão de investimentos de fundos de pensão de estatais. Também havia afirmado que os investimentos feitos pelo futuro ministro deram lucro.

O que diz a Previ

Em nota divulgada em 10 de outubro, a Previ afirma que o FIP BR Educacional “foi realizado de acordo com as normas regulatórias vigentes e obedecendo critérios rigorosos“.

O texto afirma que obteve retorno nominal de 116,99% e retorno acima da meta atuarial em 49,85% com o fundo gerido por Guedes. “A entidade investiu R$ 32,47 milhões, equivalentes a 9,99% do FIP, e teve uma receita total de R$ 70,45 milhões –ou seja, R$ 37,98 milhões a mais do que investiu”, diz.

(Com Poder360)