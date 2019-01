GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU ABRE INSCRIÇÕES PARA MENORES APRENDIZES A PARTIR DE TERÇA

Cadastro deve ser preenchido até o dia 31 de janeiro; interessados devem ter entre 14 e 17 anos e estar estudando

As inscrições para a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, começam nesta terça-feira (15). O cadastro deve ser preenchido pessoalmente pelos pais, responsáveis ou adolescentes na sede da instituição.

O prazo termina no dia 31 de janeiro e o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Os interessados nas vagas devem ter entre 14 e 17 anos e estar estudando.

No momento da inscrição é preciso apresentar docuemento de identidade, CPF, comprovante de endereço e declaração de matrícula escolar.

Em 2018, a Guarda Mirim inscreveu 1.599 adolescentes e jovens que recebem treinamento, passam por cursos como de assistente administrativo e operadores do comércio e são contratados como menores aprendizes em empresas da cidade.

Os adolescentes recebem atendimento psicológico, de assistência social, acompanhamento escolar e participam de atividades esportivas e de oficinas de música e informática, além de ter três refeições por dia.

A Guarda Mirim fica na Rua Tadeu Trompschinski, 56, na Vila Itajubá.

(Com G1)