GUAID[O DECLARA-SE PRESIDENTE INTERINO DA VENEZUELA; EUA E BRASIL RECONHECEM

Trump e Bolsonaro tuitaram a respeito; Há protestos contra Maduro no país

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, declarou-se presidente interino da Venezuela nesta 4ª feira (23.jan.2019), desafiando o governo de Nicolás Maduro em meio a uma onda de protestos que varreram o país ao longo do dia. As informações são da Reuters.

“Eu prometo assumir todos os poderes da Presidência e assegurar 1 fim da usurpação” jurou Guaidó perante a população.

A declaração foi celebrada por centenas de milhares de venezuelanos, que ocuparam as ruas da capital Caracas nesta 4ª e bradavam gritos de ordem pela renúncia do presidente Nicolás Maduro.

Pouco depois do anúncio, os EUA reconheceram oficialmente Guaidó como presidente através de uma declaração escrita, postada na conta oficial do vice-presidente Mike Pence no Twitter.

O documento foi retuitado pelo presidente logo depois:

“Os cidadãos da Venezuela sofreram por tempo demais nas mãos do regime ilegítimo de Maduro” afirmou.

A posição recebeu o endosso do presidente Jair Bolsonaro, também através do Twitter.

Bolsonaro postou uma imagem legendada, onde afirma que o Brasil “apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social volte a Venezuela“.

O Itamaraty divulgou nota na qual confirma a posição do país:

“O Brasil reconhece o Senhor Juan Guaidó como Presidente Encarregado da Venezuela. O Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela“.

Em Davos, o presidente afirmou que daria “todo o apoio político necessário” para que o reconhecimento “siga seu destino“, incluindo o endosso do Grupo de Lima.

Quem é Juan Guaidó

Juan Gerardo Guaidó Márquez, de 35 anos, é engenheiro de carreira e foi eleito deputado nacional pelo Estado de Vargas, no norte do país.

Ele assumiu a liderança da Assembleia Nacional, equivalente ao legislativo do país, no último dia 5 –tornando-se o mais jovem parlamentar a assumir o posto.

O deputado é 1 dos discípulos políticos de Leopoldo López –principal opositor do regime de Maduro, detido em prisão domiciliar desde julho de 2017.

(Com Poder360)