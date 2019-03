GUAIDÓ ANUNCIA OPERAÇÃO LIBERDADE PARA PRESSIONAR PELA QUEDA DE MADURO

Autodeclarado presidente interino da Venezuela convocou os venezuelanos para saírem às ruas. Já Trump diz que militares russos têm que sair da Venezuela

O líder oposicionista que se declarou presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou nesta quarta-feira (27) a população a pressionar pelo fim do governo de Nicolás Maduro.

Amanheceu, mas ao menos 15 dos 23 estados venezuelanos continuaram no escuro. Com o apagão, as lojas ficaram fechadas, as aulas foram canceladas e nem os sinais de trânsito de Caracas funcionavam.

Foi no meio disso tudo que o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó reuniu os seguidores para anunciar o que chamou de Operação Liberdade.

Guaidó convocou os venezuelanos para o que chamou de a maior manifestação da história, para fazer pressão para derrubar o governo de Nicolás Maduro.

O ministro da Comunicação de Maduro afirmou que o apagão se deu por sabotagem na hidrelétrica que é responsável por gerar 70% da energia do país e que os Estados Unidos estariam por trás disso.

Enquanto Guaidó discursava em Caracas, Fabiana Rosales, a mulher dele, estava nos Estados Unidos e foi recebida por Donald Trump na Casa Branca. Ela disse ao presidente americano que a Venezuela está passando por uma crise horrível.

Rosales também disse que teme pela vida do marido. Na terça-feira (26) um grupo de aliados de Maduro cercou a Assembleia Nacional. Segundo a agência de notícias Reuters, eles jogaram pedras contra o carro em que estava Juan Guaidó. Ninguém ficou ferido.

Militares russos desembarcaram na Venezuela neste fim de semana, numa demonstração de apoio ao governo de Nicolás Maduro que o governo americano classificou como “uma provocação”. Trump disse que a Rússia tem que sair da Venezuela.

(Com G1)