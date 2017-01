GRUPOS PROTESTAM CONTRA CORRUPÇÃO E POSSE DE VEREADORES PRESOS EM FOZ

Moradores de Foz do Iguaçu, protestaram em frente à Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira (13). Cerca de cem representantes de entidades como o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, da Igreja Católica, pedem, entre outros, o fim da corrupção no Legislativo local. Os manifestantes são contrários também à posse dos vereadores presos reeleitos para a atual legislatura. Ato acompanhado pela Polícia Militar foi pacífico.

Na quarta-feira (11), a vereadora Anice Gazzaoui (PTN) tomou posse depois de receber autorização da Justiça para deixar temporariamente a sala em que está presa no Batalhão da Polícia Militar e assumir o cargo. O ato, no entanto, foi considerado nulo pelo presidente da Câmara, Rogério Quadros. Na quinta (12), ele explicou que a posse “não preencheu os requisitos legais”, já que deveria ter sido conduzido por ele.

Aguardam para tomar posse outros três vereadores que também tiveram autorização da Justiça: Darci Siqueira “DRM” (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC), Luiz Queiroga (DEM) e Rudinei de Moura (PEN). Por estarem presos na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 1 (PEF1), eles precisam ser escoltados pela Polícia Federal. A expectativa era que tomassem posse nesta sexta.

Há dúvidas ainda quanto ao prazo legal já que o regimento cita apenas 15 dias, porém não especifica se são 15 dias corridos, 15 dias úteis ou 15 dias legislativos, que, neste caso passam a contar a partir do dia 1º de fevereiro, quando os trabalhos na Câmara serão retomados.

Com G1