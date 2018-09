GRUPO DE VENEZUELANOS QUE SAIU DE RORAIMA CHEGA AO PARANÁ

Eles foram levados para uma casa de acolhimento na vila Fanny. É o segundo grupo com refugiados que chega ao estado após a intensificação da crise no país vizinho

O grupo de 90 venezuelanos que deixou Roraima na manhã desta terça-feira (25) desembarcou à tarde no Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba.

Eles foram levados para uma casa de acolhimento ligada à Igreja Católica, na vila Fanny. “Eles vão ficar aproximadamente por três meses, até o final de dezembro. Essa é a proposta com a OIM’, explica Márcia Ponce, coordenadora da casa.

O grupo saiu de Boa Vista em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), fez escala em Porto Alegre, e seguiu para Curitiba.

É o segundo avião com refugiados que chega ao Paraná desde a intensificação da crise no país vizinho. No fim de agosto, 61 venezuelanos foram levados para um abrigo em Goioerê, no noroeste do estado.

Interiorização

Esta é a 10ª etapa do processo de interiorização do governo federal. Até agora, 17 voos foram realizados desde abril e oito estados do país e o Distrito Federal receberam venezuelanos que migraram para Roraima em busca de melhores oportunidades de vida e trabalho. Agora já são 2.206 venezuelanos interiorizados.

De acordo com a Casa Civil, responsável pelo processo, todos os imigrantes têm documentação como CPF e carteira de trabalho, foram vacinados, submetidos a exames de saúde e aceitaram participar voluntariamente do processo.

A iniciativa conta com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Para aderir à interiorização, o ACNUR identifica os venezuelanos interessados em participar e cruza informações com as vagas disponíveis e o perfil dos abrigos participantes. A agência assegura que os indivíduos estejam devidamente documentados e providencia melhoras de infraestrutura nos locais de acolhida.

A OIM atua na orientação e informação prévia ao embarque, garantindo que as pessoas possam tomar uma decisão informada e consentida, sempre de forma voluntária, além de realizar o acompanhamento durante todo o transporte.

Desde 2015, Roraima recebe um número crescente de venezuelanos que fogem, principalmente, da escassez de comida e remédios. Em três anos e meio já são mais de 75 mil pedidos de refúgio ou residência temporária só em Roraima.

(Com G1)