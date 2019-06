GRECA PROPÕE CRIAR FUNDO DE PROTEÇÃO CONTRA CRISES

O prefeito Rafael Greca (PMN) encaminhou projeto à Câmara Municipal de Curitiba que propõe a criação de um fundo para enfrentar futuras crises econômicas

A ideia é reservar parcela de eventuais superávits financeiros registrados pela prefeitura para compensar momentos de queda na arrecadação. Caso a proposta seja aprovada, Curitiba se tornaria a primeira cidade do País a contar com esse instrumento, segundo o Executivo.

O projeto prevê a instituição do Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal de Curitiba (Funrec). Seriam R$ 550 milhões para socorrer aos cofres públicos caso a arrecadação caia bruscamente, evitando a interrupção de serviços públicos e atraso de salários e aposentadorias, por exemplo.

Segundo explicou o secretário municipal de Finanças, Vitor Puppi, o dinheiro seria acumulado ao longo dos anos. Para isso, quando a prefeitura apresentar superávit financeiro, e ele for equivalente a 1% ou mais que a receita corrente líquida (RCL) do ano anterior, recolhe-se parte deste “excedente” para o fundo. Segundo a proposta, o porcentual variaria de 10% a 20% do superavit apurado.

Em 2017, no primeiro ano de seu atual mandato, Greca propôs uma série de medidas de ajuste fiscal, que incluiu congelamento de salários, suspensão de promoções e aumento de contribuições previdenciárias dos servidores públicos da Capital. As medidas provocaram forte reação no funcionalismo, e a Câmara acabou tendo que votar o pacote em uma sessão na Ópera de Arame, após quatro invasões da sede do Legislativo, e em meio a um intenso confronto entre policiais e manifestantes. A criação do fundo seria uma forma de prevenir eventuais futuras novas crises.

Reserva

De acordo com a prefeitura, o recolhimento compulsório de recursos só seria interrompido quando o Funrec juntar valores equivalentes a 8% da receita – aproximadamente os R$ 550 milhões mencionados por Vitor Puppi na CMC. “(São recursos) que equivalem hoje a 30 dias do orçamento da cidade”, exemplificou o secretário, lembrando que quando a atual gestão assumiu a prefeitura recebeu R$ 614 milhões em despesas sem empenho. “A cidade não tinha orçamento para fazer frente a essas despesas que já tinham sido realizadas”, disse.

Diferente dos fundos atuais, os recursos do fundo só poderiam ser acessado em circunstâncias determinadas e após o aval do Legislativo, diz a prefeitura. O gatilho seria a queda real, considerada a inflação, por dois bimestres seguidos, em patamar superior a 1,5%, do “somatório entre a receita tributária municipal e as transferências constitucionais”. Caberia a um Conselho Curador comprovar essa queda nas receitas, antes de a prefeitura pedir autorização à Câmara Municipal para acessar os recursos.

O conselho seria formado por quatro pessoas: o presidente seria o secretário de Finanças, acompanhado pelo secretário de Governo, pelo secretário de Administração e Planejamento e pelo Procurador-geral do município. Na Câmara, o acesso aos recursos deverá ser autorizado por dois terços ou 26 dos 38 vereadores.

A norma prevê que a guarda dos recursos seja feita por uma instituição financeira– a ser licitado pelo Executivo. O banco só poderá liberar o dinheiro se comprovar que as exigências legais foram cumpridas, estabelecendo um controle adicional ao uso do Funrec somente numa crise fiscal. “Não vai ser acessado para investimentos, é para emergências”, garantiu Puppi. O projeto prevê ainda, como a garantia, no caso de liquidação do Fundo, por exemplo, que o saldo só é devolvido à prefeitura 48 meses depois do ato que resulte na extinção do dispositivo. “A ideia do Fundo é que, em época de crise fiscal, quando a receita diminuir, haja a continuidade dos serviços, evitando que a cidade seja condenada ao pagamento de juros e correção monetária”, disse o secretário.

(Com Bem Paraná)