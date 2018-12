GRECA DEVE FICAR INTERNADO ENTRE 10 E 12 DIAS PARA SE RECUPERAR DE CIRURGIA

O prefeito da capital foi submetido a cirurgia abdominal na noite de sexta-feira (28) para retirada de uma hérnia que estava estrangulada pelo intestino delgado

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), deverá ficar internado de 10 a 12 dias no Hospital Marcelino Champagnat, para se recuperar de uma cirurgia abdominal, a qual foi submetido na noite de sexta-feira (28). Segundo informou neste sábado (29) o médico Marlon Rangel, que fez parte da equipe que realizou o procedimento, a cirurgia correu bem.

O vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSDB), não deverá assumir o cargo durante a internação.

Greca chegou caminhando ao hospital na tarde de sexta-feira com sinais de indisposição alimentar, que já duravam alguns dias. Exames realizados mostraram a existência de uma hérnia umbilical recidivada, ou seja, que já tinha sido operada no passado, mas que retornou. Ela encontrava-se estrangulada pelo intestino delgado.

“Os exames que realizamos mostravam um quadro com indicação cirúrgica, por isso resolvemos realizar o procedimento na noite de sexta-feira mesmo”, explica.

Segundo o médico, na cirurgia foi confirmada a perfuração no intestino delgado, causada pelo estrangulamento da hérnia. No procedimento foi retirado uma porção de 30 cm do órgão e corrigida a hérnia umbilical. “A cirurgia correu bem. A infecção foi controlada e a hérnia tratada. Logo após a cirurgia, o prefeito acordou. Ele está bem e falante”, disse Rangel.

Greca deverá permanecer na UTI por até sete dias. Lá realizará exames periódicos de rotina e será acompanhado 24 horas por uma equipe médica.

Ao contrário do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), atingido por uma facada em setembro, Greca não precisará usar uma bolsa de colostomia, porque a área infeccionada foi pequena.

A recuperação deverá demorar de 15 a 30 dias. Neste período, segundo Rangel, o prefeito terá de fazer repouso, ficar de dieta e realizar curativos.

Internação anterior

Em 2017, logo que iniciou o mandato à frente da prefeitura de Curitiba, Greca passou um período no hospital. Na época, ele teve um tromboembolismo pulmonar. O prefeito tem 62 anos.

(Com Gazeta do Povo)