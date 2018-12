GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS FAZ BR-277 SENTIDO INTERIOR DO ESTADO ‘TRAVAR’ NESTE SÁBADO

Com movimento grande de veículos em praticamente todas as estradas que ligam Curitiba aos outros estados, litoral e interior, a manhã de sábado (22) registra números altos de veículos passando pelos postos de pedágio já desde as primeiras horas do dia. As estradas mais movimentadas, segundo as concessionárias responsáveis, são as que ligam a capital ao litoral de Paraná e de Santa Catarina e também ao interior.

Segundo a CCR Rodonorte, responsável pelo trecho da BR-277 que liga Curitiba ao interior do Paraná, o fluxo de veículos na manhã deste sábado atingiu um pico de quase 4 mil veículos por hora, entre 11h e meio-dia, chegando aos 40km de congestionamento. O trecho com maior lentidão, segundo a administradora, ficou concentrado na região de Campo Largo. Segundo alguns motoristas que passavam pelo local, havia suspeita de acidente na pista por conta da lentidão. Conforme a concessionária, no entanto, o motivo da lentidão foi o próprio fluxo de carros, muito maior do que o normal.

No sentido litoral o movimento também segue intenso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente 1.700 veículos trafegam por hora no trecho que, apesar do fluxo não registra pontos de lentidão. O mesmo já não acontece na BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, onde um acidente bloqueia parcialmente um dos acostamentos da pista sentido sul, na altura do município de Tijucas do Sul.

No sentido São Paulo da BR-116, o fluxo segue normal apesar do grande número de veículos. Segundo a Artéris, que administra a rodovia, a estrada não registra pontos de bloqueio ou lentidão intensos.

(Com Trubina PR)