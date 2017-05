Governo Temer nomeia novo ministro da Justiça

O presidente Michel Temer anunciou a saída de Osmar Serraglio do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a nomeação para o cargo de Torquato Jardim, atual ministro da Transparência. A mudança foi divulgada neste domingo (28/05) pela assessoria do Palácio do Planalto por meio de nota.

O governo brasileiro não informou os motivos da saída de Serraglio, que estava à frente do Ministério da Justiça desde março. Sua curta passagem pelo primeiro escalão foi marcada por polêmicas, entre as quais ele ter sido citado nas investigações da Operação Carne Fraca, que apura um esquema de pagamento de propinas envolvendo frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura.

Ao deixar o ministério, Serraglio retomará seu mandato de deputado federal pelo PMDB do Paraná no lugar de seu suplente, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), citado nas delações da JBS. Loures está afastado do mandato por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

Com DW