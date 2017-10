Governo programa modernização tecnológica de escolas estaduais

O Governo do Estado vai melhorar e modernizar a infraestrutura tecnológica das 2.100 escolas do Paraná. O governador Beto Richa se reuniu nesta semana, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com diretores, professores e os 32 chefes de núcleos de Educação (NREs) para conversar sobre as necessidades da área de tecnologia da informação na rede estadual.

Durante audiência, organizada pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, os educadores apresentaram demandas do setor, como aquisição de novos computadores, melhoria na capacidade dos equipamentos eletrônicos e aumento na capacidade de transferência de dados, além do aprimoramento da estrutura elétrica e de cabeamento dos colégios.

O governador autorizou um estudo junto à Secretaria de Educação e outros órgãos do Estado para atender as necessidades da rede estadual de ensino em relação à atualização tecnológica. “Vamos fazer o esforço necessário para garantir uma melhor qualidade de ensino, disponibilizando ferramentas modernas e necessárias para os professores e estudantes”, disse Richa.

Segundo Richa, o governo tem capacidade de investir até R$ 100 milhões na modernização das escolas. “Temos os recursos e estamos buscando soluções com quem está na ponta e utiliza os serviços no dia a dia”, confirmou o secretário de Fazenda, Mauro Ricardo.

DIÁLOGO – Para a secretária de Estado de Educação, Ana Seres, o diálogo com os educadores é importante, pois mostra a realidade das escolas. “Nós já investimos muito em novas tecnologias nas unidades do Paraná, mas podemos fazer muito mais, dando aos nossos profissionais mais tranquilidade para desempenhar suas funções”, relatou.

Na reunião com o governador, a chefe do núcleo de Ivaiporã, Sandra Reis Bueno, destacou a importância da modernização dos colégios e elogiou a iniciativa do governo em ouvir os profissionais da educação. “O contato direto foi a oportunidade para que pudéssemos falar nas nossas dificuldades diretamente para os secretários e técnicos do governo”, disse.

Para Naterci de Souza Schiavinato, diretora da Escola Professor Francisco Zardo, de Curitiba, a reunião foi uma excelente atitude do governo estadual. “Fomos ouvidos e pudemos colocar nosso ponto de vista”, afirmou.

Com AEN